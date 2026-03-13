Gujarat Yoga Campaign : अंतरराष्ट्रीय योग दिवस से पहले गुजरात ने 100 दिवसीय अभियान शुरू किया

गांधीनगर: गुजरात सरकार ने 21 जून को मनाए जाने वाले 12वें अंतरराष्ट्रीय योग दिवस से पहले योग को बढ़ावा देने के लिए 100 दिवसीय राज्यव्यापी अभियान की शुरुआत की है, जिसका शुभारंभ गांधीनगर में विधायकों के नए आवासों पर आयोजित एक कार्यक्रम के साथ किया गया।

अंतरराष्ट्रीय योग दिवस से पहले, गुजरात राज्य योग बोर्ड ने मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के मार्गदर्शन में योग के प्रति जागरूकता पैदा करने और राज्य भर में इसके अभ्यास को प्रोत्साहित करने के लिए यह पहल की है। इस अभियान का औपचारिक उद्घाटन एक कार्यक्रम में किया गया, जिसमें गुजरात राज्य योग बोर्ड के अध्यक्ष शीशपाल राजपूत और कई विधायक उपस्थित थे।

इस शुभारंभ के साथ ही 100 दिनों की उलटी गिनती शुरू हो गई, जिसके दौरान पूरे गुजरात में योग गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। अधिकारियों के अनुसार, इस कार्यक्रम में अगले तीन महीनों में राज्य भर के जिला और तालुका मुख्यालयों में योग शिविर आयोजित किए जाएंगे। इन शिविरों में सामान्य योग प्रोटोकॉल के अभ्यास पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा, जिसका पालन अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रमों के दौरान किया जाता है।

बोर्ड ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य योग के लाभों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और इसमें व्यापक जनभागीदारी को प्रोत्साहित करना है। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य नागरिकों में योग के प्रति जागरूकता पैदा करना और सामान्य योग प्रोटोकॉल के अभ्यास के माध्यम से शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ समाज का निर्माण करना है। इसमें आगे कहा गया है कि योग को केवल व्यायाम के रूप में ही नहीं, बल्कि जीवन शैली के रूप में भी देखा जाना चाहिए।

अधिकारियों ने कहा कि योग केवल एक व्यायाम नहीं, बल्कि जीवन जीने का एक तरीका है। बोर्ड राज्य के सुदूरतम गांवों तक योग का प्रसार करने के लिए प्रतिबद्ध है। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्ताव के बाद संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को अपनाने के बाद से यह दिवस प्रतिवर्ष 21 जून को मनाया जाता है। तब से यह दिवस विश्व भर के देशों में सार्वजनिक योग सत्रों और जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से मनाया जाता है।

अधिकारियों ने कहा कि गुजरात में 100 दिवसीय अभियान का उद्देश्य जून में होने वाले वैश्विक आयोजन से पहले योग गतिविधियों में भागीदारी बढ़ाना है। यह कार्यक्रम 'एक कदम योगमय विधान सभा तरफ' विषय के तहत आयोजित किया गया है, जो बोर्ड के अनुसार, राज्य भर में योग प्रथाओं को व्यापक रूप से अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने का एक प्रयास है। गुजरात राज्य योग बोर्ड ने कहा कि यह अभियान आने वाले हफ्तों में जिलों और तालुकों में कार्यक्रमों और प्रशिक्षण सत्रों के साथ जारी रहेगा।

--आईएएनएस