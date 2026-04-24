स्वास्थ्य

घर पर बना खाना क्यों माना जाता है सबसे अच्छा? जानिए कारण

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Apr 24, 2026, 07:01 AM

नई दिल्ली, 23 अप्रैल (आईएएनएस)। आजकल बाहर का खाना जितना आसान और जल्दी मिलने वाला हो गया है, उतना ही लोगों की सेहत पर असर भी डाल रहा है। फास्ट फूड, होटल का खाना या पैक्ड फूड भले ही स्वाद में अच्छा लगे, लेकिन सेहत के मामले में घर का बना खाना हमेशा सबसे आगे रहता है।

इसका सबसे बड़ा कारण है ताजगी और शुद्धता। घर में खाना बनाते समय हम खुद सामग्री चुनते हैं। हम मौसमी और ताजी सब्जियां, साफ दालें, अच्छे अनाज और जरूरत के अनुसार मसालों का उपयोग करते हैं। हमें पता होता है कि हम क्या खा रहे हैं। वहीं बाहर के खाने में तेल, मसाले और सामग्री की गुणवत्ता पर पूरा भरोसा नहीं किया जा सकता।

घर में खाना बनाते समय साफ-सफाई का ध्यान हम खुद रखते हैं। बर्तन, रसोई और हाथ को साफ रखते हैं। लेकिन बाहर के खाने में यह तय नहीं होता कि सफाई का स्तर कितना अच्छा है। यही वजह है कि कई बार पेट की दिक्कतें बाहर का खाना खाने से हो जाती हैं।

घर में हम अपनी जरूरत के हिसाब से तेल, नमक और मसाले डालते हैं। अगर किसी को कम तेल वाला खाना पसंद है तो वह वैसा ही बन सकता है। लेकिन बाहर के खाने में अक्सर ज्यादा तेल, ज्यादा मसाले और ज्यादा नमक होता है, जो धीरे-धीरे शरीर के लिए नुकसानदायक हो सकता है।

पोषण का संतुलन भी जरूरी होता है। घर के खाने में हम आसानी से दाल, सब्जी, रोटी, चावल और सलाद को संतुलित तरीके से शामिल कर सकते हैं। इससे शरीर को सभी जरूरी पोषक तत्व मिलते हैं। बाहर के खाने में अक्सर यह संतुलन नहीं होता, जिससे सेहत पर असर पड़ सकता है।

घर का खाना सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं होता, उसमें परिवार का प्यार भी जुड़ा होता है। जब कोई अपने हाथों से हमारे लिए खाना बनाता है, तो उसमें एक भावनात्मक जुड़ाव होता है, जो मानसिक सुकून भी देता है।

घर का खाना खाने से मोटापा, डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियों का खतरा कम होता है। क्योंकि इसमें हम जरूरत से ज्यादा तेल-चीनी या अनहेल्दी चीजों से बच सकते हैं। इसके अलावा, घर का खाना पचने में आसान होता है। बाहर का भारी और तला-भुना खाना पेट पर ज्यादा बोझ डालता है, जबकि घर का खाना हल्का और प्राकृतिक होता है।

--आईएएनएस

पीआईएम/एएस

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