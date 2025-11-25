घर में लगाएं ये पौधा, मच्छर आसपास भी नहीं फटकेंगे

नई दिल्ली, 25 नवंबर (आईएएनएस)। हम अक्सर मच्छरों से बचाव के लिए घरों में कॉइल या रासायनिक स्प्रे का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कभी-कभी ये हमारी त्वचा और सेहत के लिए भी नुकसानदेह हो सकते हैं। ऐसे में मच्छरों को भगाने में रोजमेरी का पौधा एक नेचुरल और सुरक्षित विकल्प साबित हो सकता है।

रोजमेरी की पत्तियों में कपूर, 1,8-सिनेओल, अल्फा पिनीन और रोजमैरिनिक एसिड जैसे प्राकृतिक यौगिक होते हैं। ये यौगिक मच्छरों की सूंघने की क्षमता को भ्रमित कर देते हैं। मच्छर हमारी गंध पहचान ही नहीं पाते और घर के पास तक नहीं आते। आसान शब्दों में कहें तो रोजमेरी खुद ही आपका छोटा सा नेचुरल सुरक्षा कवच बन जाता है, जो मच्छरों को आपके आसपास भी आने नहीं देता है।

रोजमेरी उगाना भी बहुत आसान है। यह पौधा धूप में तेजी से बढ़ता है और ज्यादा पानी की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए इसे आप घर की बालकनी, खिड़की या छोटे गार्डन में आसानी से लगा सकते हैं। बस थोड़ी धूप और थोड़ी देखभाल की जरूरत है, बाकी पौधा खुद ही बढ़ता रहेगा।

रोजमेरी से निकलने वाले प्राकृतिक तेल हवा को ताजा और हल्का बनाए रखते हैं। घर के अंदर की हवा में मौजूद रोगाणु और गंध भी कम होती है। मतलब घर का माहौल न सिर्फ मच्छर मुक्त बल्कि साफ और ताजगी भरा भी लगेगा।

सिर्फ इतना ही नहीं, रोजमेरी की खुशबू मानसिक शांति भी देती है। तनाव कम होता है, मूड बेहतर रहता है और दिनभर की थकान भी कम महसूस होती है। यानी यह पौधा सुरक्षा भी देता है, घर की हवा शुद्ध भी करता है और आराम भी देता है।

रासायनिक मच्छर विकर्षक के मुकाबले रोजमेरी पूरी तरह सेफ है। बच्चों और पालतू जानवरों के लिए भी यह बिल्कुल हानिकारक नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि घर का वातावरण नेचुरल तरीके से फ्रेश और मच्छर मुक्त रहे तो रोजमेरी एकदम सही विकल्प है।

