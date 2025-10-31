गुड़मार : डायबिटीज के मरीजों के लिए चमत्कारी जड़ी-बूटी, मीठे की क्रेविंग को भी करे कंट्रोल

नई दिल्ली, 31 अक्टूबर (आईएएनएस)। गुड़मार, जिसे आयुर्वेद में मधुनाशिनी या गुरमार कहा जाता है, एक झाड़ीदार लता है जो भारत, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। आयुर्वेद में इसे कफ और वात दोष को शांत करने वाली, कड़वी और तीखी रस वाली औषधि माना गया है। इसके पत्ते, जड़ और बीज सभी औषधीय काम आते हैं।

सबसे ज्यादा गुड़मार मधुमेह (डायबिटीज) को कंट्रोल करने के लिए जानी जाती है। गुड़मार खून में शुगर को घटाता है, इंसुलिन स्राव बढ़ाता है और पाचन के दौरान कार्बोहाइड्रेट के अवशोषण को कम करता है। यह टाइप 1 और टाइप 2 दोनों तरह की डायबिटीज में मदद करता है। इसके अलावा, यह मीठा खाने की क्रेविंग भी कम करता है।

वजन घटाने में भी यह काम आता है। यह मेटाबॉलिज्म बढ़ाता है, वसा जलाने में मदद करता है और भूख को नियंत्रित करता है। श्वसन संबंधी समस्याओं में जैसे अस्थमा या कफ, यह श्वास नली को साफ करता है और सांस लेने में आसानी लाता है। गुड़मार मूत्र उत्पादन बढ़ाकर गुर्दे की पथरी को घोलने और संक्रमण कम करने में भी मदद करता है।

इसके अलावा, यह जिगर को मजबूत बनाता है, पीलिया में लाभकारी है, त्वचा पर सूजन, फोड़े या जलन कम करता है और घाव जल्दी भरने में सहायक है। हृदय के लिए भी फायदेमंद है, यह खराब कोलेस्ट्रॉल कम और अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। कुछ लोग इसे सर्पदंश, उल्टी, नेत्र विकार, रक्तस्राव, बालों के लिए और बुखार में भी इस्तेमाल करते हैं।

घरेलू नुस्खों में आप गुड़मार के सूखे पत्तों का पाउडर (4-6 ग्राम) या ताजा पत्तियों का रस (25-30 मिली) सुबह खाली पेट ले सकते हैं। मीठा खाने की इच्छा कम करने के लिए ताजे पत्ते चबाना फायदेमंद है। सर्पदंश या त्वचा पर इसे सीधे लगाना भी उपयोगी है।

गुड़मार को अन्य जड़ी-बूटियों जैसे करेले, जामुन, मेथी और नीम के साथ मिलाकर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। यह डायबिटीज और मोटापा दोनों में ही फायदेमंद होता है।

--आईएएनएस

पीआईएम/एबीएम