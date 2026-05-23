गर्मियों में शरीर का प्राकृतिक सुरक्षा कवच है आम पन्ना, डिहाइड्रेशन और कमजोरी से दिलाता है राहत

नई दिल्ली, 23 मई (आईएएनएस)। गर्मियों का मौसम आते ही सबसे ज्यादा खतरा शरीर में पानी और जरूरी मिनरल्स की कमी का होता है। डॉक्टर भी बार-बार लोगों को ऐसी चीजें खाने-पीने की सलाह देते हैं, जो शरीर को ठंडक देने के साथ-साथ ऊर्जा बनाए रखें।

भारत में सदियों से इस्तेमाल होने वाला आम पन्ना इसी वजह से गर्मियों का बेहद खास पेय माना जाता है। कच्चे आम, मसालों और प्राकृतिक तत्वों से तैयार होने वाला यह पारंपरिक ड्रिंक सिर्फ स्वाद के लिए ही नहीं, बल्कि सेहत के लिए भी काफी फायदेमंद माना जाता है। इसमें मौजूद कई पोषक तत्व शरीर को गर्मी से होने वाली परेशानियों से बचाने में मदद कर सकते हैं।

कच्चे आम में विटामिन-सी की मात्रा काफी ज्यादा होती है। यह विटामिन शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाने में अहम भूमिका निभाता है। मेडिकल रिसर्च बताती है कि विटामिन-सी शरीर में सफेद रक्त कोशिकाओं को बेहतर तरीके से काम करने में मदद करता है, जिससे संक्रमण का खतरा कम हो सकता है। गर्मियों में धूप और धूल की वजह से शरीर जल्दी थकने लगता है, ऐसे में आम पन्ना शरीर को अंदर से तरोताजा रखता है।

आम पन्ना का सबसे बड़ा फायदा शरीर में पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स का संतुलन बनाए रखना माना जाता है। तेज गर्मी में पसीने के जरिए शरीर से सोडियम, पोटैशियम और दूसरे जरूरी मिनरल्स बाहर निकल जाते हैं। इससे कमजोरी, चक्कर और थकान जैसी समस्याएं हो सकती हैं। कच्चे आम में मौजूद पोटैशियम और नमक के साथ मिलकर बना आम पन्ना शरीर में इन तत्वों की कमी को पूरा करने में मदद करता है।

पाचन तंत्र के लिए भी आम पन्ना को फायदेमंद माना जाता है। कच्चे आम में फाइबर और कुछ प्राकृतिक एसिड पाए जाते हैं, जो पेट की कार्यप्रणाली को बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं। गर्मियों में अक्सर लोगों को अपच, गैस और भूख कम लगने जैसी समस्याएं होती हैं। ऐसे में आम पन्ना पेट को हल्का महसूस कराने और पाचन प्रक्रिया को संतुलित रखने में मदद कर सकता है। इसमें इस्तेमाल होने वाला भुना जीरा भी पाचन एंजाइम को सक्रिय करता है।

त्वचा के लिए भी यह पेय काफी लाभकारी माना जाता है। कच्चे आम में मौजूद विटामिन-ए और एंटीऑक्सीडेंट्स त्वचा की कोशिकाओं को नुकसान से बचाने में मदद करते हैं। तेज धूप और गर्म हवा की वजह से त्वचा में रूखापन और जलन बढ़ सकती है। ऐसे में आम पन्ना शरीर को अंदर से हाइड्रेट रखने में मदद करता है, जिसका असर त्वचा पर भी दिखाई देता है। पर्याप्त पानी और पोषण मिलने से त्वचा ज्यादा स्वस्थ और चमकदार नजर आती है।

आम पन्ना शरीर के तापमान को संतुलित रखने में मदद करता है। कच्चे आम की तासीर ठंडी मानी जाती है और जब इसे पुदीना, काला नमक और जीरे जैसे तत्वों के साथ मिलाया जाता है, तब यह शरीर को राहत देने वाला पेय बन जाता है।

--आईएएनएस

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