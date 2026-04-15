गर्मियों में सुबह खाली पेट पीएं यह हेल्दी ड्रिंक, वजन कंट्रोल से लेकर त्वचा निखार तक मिलेंगे कई फायदे

नई दिल्ली, 14 अप्रैल (आईएएनएस)। अनियमित दिनचर्या और खराब खान-पान आजकल कई स्वास्थ्य समस्याओं की वजह बन गए हैं। ऊपर से बढ़ती गर्मी और भी सेहत के लिए दुश्मन बन चुकी है। लेकिन प्रकृति ने हमें कुछ सरल और शक्तिशाली चीजें दी हैं जो बिना किसी साइड इफेक्ट के सेहत सुधार सकती हैं। आयुर्वेद ऐसे ही एक आसान हेल्दी ड्रिंक के सेवन की सलाह देता है।

हम यहां गर्म पानी में पुदीना, नींबू और शहद का मिश्रण बनाकर पीने की बात कर रहे हैं। सुबह खाली पेट इसका नियमित सेवन पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है और चेहरे पर प्राकृतिक निखार लाता है। नेशनल हेल्थ मिशन (एनएचएम) ने भी इस नेचुरल ड्रिंक को अपनी वेलनेस टिप्स में शामिल किया है। यह पेय न सिर्फ रोजाना की थकान दूर करता है, बल्कि मेटाबॉलिज्म को तेज करता है और वजन नियंत्रण में भी मददगार साबित होता है।

हालांकि, डायबिटीज या एसिडिटी की समस्या वाले लोगों को इसे शुरू करने से पहले डॉक्टर से सलाह जरूर लेनी चाहिए। इस हेल्दी ड्रिंक के सेवन से एक-दो नहीं, कई फायदे मिलते हैं-

पाचन तंत्र मजबूत: - पुदीना पेट को शांत रखता है, ब्लोटिंग और गैस की समस्या कम करता है। नींबू और गर्म पानी कब्ज व अपच दूर करते हैं।

त्वचा में निखार: - विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर यह ड्रिंक त्वचा को साफ और चमकदार बनाती है।

इम्युनिटी बढ़ाए: - नींबू इम्युनिटी बूस्ट करता है जबकि शहद एंटी-बैक्टीरियल गुण देता है। सर्दी-जुकाम और गले की खराश से बचाव में भी मदद करता है।

एनर्जी और शरीर की आंतरिक सफाई:- गर्म पानी शरीर से टॉक्सिन निकालता है और शहद तुरंत एनर्जी प्रदान करता है।

इस हेल्दी ड्रिंक के बनाने की विधि आसान है। इसके लिए एक गिलास गुनगुने पानी में आधा नींबू निचोड़ लें। 7-10 ताजी पुदीने की पत्तियों को हल्का मसलकर डालें। इसमें 1-2 चम्मच शहद मिलाएं। अच्छी तरह हिलाकर सुबह खाली पेट धीरे-धीरे पीएं। यह ड्रिंक आपकी सुबह को ताजगी से भर देगी और धीरे-धीरे पूरे दिनचर्या को स्वस्थ बनाने में मदद करेगी। नियमित सेवन से पेट हल्का रहेगा, चेहरा दमक उठेगा और शरीर को एनर्जी मिलेगी।

--आईएएनएस

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