स्वास्थ्य

गर्मियों में गन्ने का जूस हर किसी के लिए सुरक्षित नहीं, इन बातों का रखें ध्यान

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Apr 19, 2026, 02:59 PM

नई दिल्ली, 19 अप्रैल (आईएएनएस)। गर्मियों का मौसम आते ही गन्ने के जूस की डिमांड बढ़ जाती है। इसका स्वाद मीठा और ताजगी भरा होता है, जिससे शरीर को तुरंत ऊर्जा मिलती है। कई लोग इसे सेहत के लिए अच्छा मानकर नियमित रूप से पीते हैं। लेकिन वैज्ञानिक नजरिए से देखें तो हर चीज हर व्यक्ति के लिए सही नहीं होती। गन्ने का जूस भी कुछ लोगों के लिए फायदेमंद होने के बजाय नुकसानदायक साबित हो सकता है।

जिन लोगों को शुगर की बीमारी है, उनके लिए गन्ने का जूस खतरनाक है। गन्ने के जूस में ग्लूकोज और सुक्रोज की मात्रा काफी ज्यादा होती है। जब यह शरीर में जाता है तो तेजी से खून में शुगर का स्तर बढ़ा देता है, जिससे स्थिति जोखिम भरी हो सकती है। अचानक बढ़ा हुआ शुगर का स्तर थकान, चक्कर या अन्य समस्याएं पैदा कर सकता है। इसलिए डॉक्टर आमतौर पर ऐसे मरीजों को मीठे पेय से दूरी बनाने की सलाह देते हैं।

वहीं वजन कम करने वालों या जो पहले से मोटापे से परेशान हैं, उनके लिए भी गन्ने का जूस सही विकल्प नहीं है। गन्ने का जूस भले ही प्राकृतिक हो, लेकिन इसमें कैलोरी की मात्रा काफी ज्यादा होती है, जो फैट में बदल सकता है। इसके अलावा, मीठे पेय पदार्थ दिमाग में भूख बढ़ाने वाले संकेत भी भेजते हैं, जिससे व्यक्ति जरूरत से ज्यादा खाना खाता है। इस कारण वजन घटाने की कोशिश कर रहे लोगों के लिए गन्ने का जूस रुकावट बन सकता है।

जिन लोगों का पाचन तंत्र कमजोर होता है, उन्हें भी गन्ने का जूस सावधानी से पीना चाहिए। कई बार यह जूस खुले में तैयार किया जाता है। ऐसे में इसमें बैक्टीरिया या अन्य हानिकारक सूक्ष्म जीव मिल सकते हैं। यह पेट में गैस, सूजन, दर्द या दस्त जैसी समस्याएं पैदा कर सकते हैं।

गन्ने का जूस किडनी और लिवर से जुड़ी बीमारियों से जूझ रहे लोगों के लिए नुकसानदायक है। इन बीमारियों से ग्रसित शरीर में पहले से ही शरीर से विषैले तत्वों को निकालना और पोषक तत्वों को संतुलित रखने जैसे कार्यों की क्षमता कम होती है। ऐसे में ज्यादा शुगर इन पर अतिरिक्त दबाव डाल सकती है। इससे शरीर में संतुलन बिगड़ सकता है और समस्या गंभीर रूप ले सकती है।

--आईएएनएस

पीके/वीसी

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