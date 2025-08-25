गिरी, उठीं और फिर की कोशिश... कुछ इस तरह हैंडस्टैंड करने में सफल रहीं मलाइका अरोड़ा

मुंबई, 25 अगस्त (आईएएनएस)। बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस मलाइका अरोड़ा हमेशा से अपनी फिटनेस और हेल्थ के लिए जानी जाती हैं। सोशल मीडिया पर उनकी कई पोस्ट्स आती रहती हैं, जिनमें वह योग और एक्सरसाइज करते हुए नजर आती हैं। सोमवार को मलाइका ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया है, जो उनके फैंस के बीच काफी चर्चा में है। इस वीडियो में वह अपनी ट्रेनर की मदद से हैंडस्टैंड की प्रैक्टिस करती नजर आ रही हैं। यह वीडियो इसलिए खास है क्योंकि इसमें उन्होंने कई बार गिरने और फिर उठकर फिर से कोशिश करने का जज्बा दिखाया है।

वीडियो में वह दीवार के सहारे हैंडस्टैंड करने की कोशिश करती दिख रही है। शुरुआत में वह थोड़ी असहज दिखीं और बार-बार गिरती भी रही, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और आखिर में वह यह आसन करने में सफल रहीं। उनका शरीर पूरी तरह हाथों के बल पर टिका रहा, जो कि शीर्षासन का एक मुख्य हिस्सा होता है।

वीडियो में उनके कपड़े और जगह बदलते रहते हैं, जिससे यह पता चलता है कि उन्होंने इस योगासन को सीखने के लिए कई दिन मेहनत की है और आखिर में वह बिना किसी मदद के पूरी तरह शीर्षासन कर पाई।

मलाइका ने इस वीडियो के साथ एक खास कैप्शन भी लिखा, जिसमें उन्होंने कहा, "गिरना, संतुलन बनाना और फिर से उठना ही अभ्यास है।"

बता दें कि हैंडस्टैंड शीर्षासन की तरह ही एक एक्सरसाइज है, जो शरीर और मन दोनों के लिए लाभदायक होता है। इसमें शरीर उल्टा होता है, और सिर के सहारे संतुलन बनाया जाता है। इसका नियमित अभ्यास करने से कई फायदे मिलते हैं। यह गर्दन, कंधे, पेट और रीढ़ की हड्डियों समेत शरीर की मांसपेशियों को मजबूत बनाता है। इसके अलावा, यह सिरदर्द और माइग्रेन जैसी समस्याओं से भी राहत देता है।

इससे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन सिर की ओर बढ़ता है, जिससे मस्तिष्क को ज्यादा ऑक्सीजन और पोषण मिलता है। ऐसे में मानसिक स्थिति में सुधार होता है। यह तनाव और चिंता को कम करके मन को शांत करता है। इसके अलावा, यह पाचन तंत्र को मजबूत करता है और कब्ज जैसी समस्याओं में आराम देता है।

