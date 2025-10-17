गाजियाबाद : निडोरी में 2,500 किलो मिलावटी पनीर नष्ट, नमूने लेकर भेजा गया प्रयोगशाला

गाजियाबाद, 17 अक्टूबर (आईएएनएस)। आगामी त्योहारों को देखते हुए मिलावटी और अस्वच्छ खाद्य पदार्थों की बिक्री पर रोक लगाने के लिए खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने गाजियाबाद में बड़ी कार्रवाई की है। टीम ने तहसील सदर के ग्राम निडोरी में लगभग 2,500 किलोग्राम मिलावटी पनीर बरामद किया।

खाद्य सुरक्षा टीम को मुखबिर से सूचना मिली थी कि तहसील सदर के ग्राम निडोरी में तवारीख के मिठाई निर्माण परिसर पर छापा मारा गया। जांच के दौरान परिसर में करीब 2,500 किलोग्राम तैयार मिठाइयों का भंडारण मिला। निरीक्षण में रसगुल्ला, बेसन की बूंदी, रंगीन रसगुल्ला, खोया, मिल्क केक और गुलाब जामुन जैसी मिठाइयां खाद्य सुरक्षा मानकों के अनुरूप नहीं पाई गईं।

इसके बाद टीम ने मिठाइयों के नमूने जांच के लिए लेकर प्रयोगशाला में भेज दिए। जांच के दौरान टीम ने पाया कि पनीर को प्लास्टिक के ड्रमों में अस्वच्छ और दूषित तरीके से रखा गया था। साथ ही इसमें मिलावट की संभावना पाई गई।

इसके साथ ही परिसर में अत्यंत अस्वच्छ भंडारण स्थिति पाई गई, जहां मक्खियां, चींटियां और गंदगी थी। इस कारण, लगभग 300 किलोग्राम मिठाइयां, जिसकी अनुमानित कीमत 1.30 लाख रुपए थी, उसको मौके पर ही नष्ट करा दिया गया। नष्ट की गई मिठाइयों में रंगीन रसगुल्ला, सफेद रसगुल्ला और काजू बर्फी शामिल थीं।

इसके अलावा, यह भी पाया गया कि प्रतिष्ठान के पास खाद्य कारोबार हेतु कोई वैध लाइसेंस नहीं था। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर विभाग ने विनिर्माण कार्य को तत्काल प्रभाव से बंद करा दिया।

इसी क्रम में गुरुवार को भी गाजियाबाद के साहिबाबाद स्थित नवीन फल एवं सब्जी मंडी में लगभग 650 किलोग्राम मिलावटी पनीर बरामद किया था। इसकी अनुमानित कीमत करीब 1.95 लाख रुपए थी।

टीम ने दुकानदारों को सख्त चेतावनी दी कि खाद्य सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति या प्रतिष्ठान के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

इससे पहले बुधवार को नोएडा में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने दुकानों पर छापेमारी करते हुए कुल 10 खाद्य पदार्थों के नमूने जांच के लिए भेजे थे। ग्रेटर नोएडा वेस्ट क्षेत्र में भी चौहान पनीर स्टोर एवं चौधरी पनीर स्टोर से पनीर के नमूने लिए गए थे। सभी नमूनों को जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा गया था।

--आईएएनएस

एसएके/एबीएम