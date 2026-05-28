गुजरात में इबोला संक्रमण के शक में चार लोगों को क्वारंटाइन किया गया, नमूने को जांच के लिए भेजे गए

अहमदाबाद/गांधीनगर, 27 मई (आईएएनएस)। गुजरात के स्वास्थ्य अधिकारियों ने युगांडा और कांगो में इबोला के प्रकोप की खबरों के मद्देनजर एहतियाती कदम उठाते हुए अफ्रीका से हाल ही में लौटे एक व्यवसायी सहित चार लोगों को क्वारंटाइन किया है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री प्रफुल पंशेरिया ने बुधवार को यह जानकारी दी।

मंत्री ने बताया कि 37 वर्षीय व्यवसायी अमोरी लोकोला लगभग पांच से सात दिन पहले मुंबई पहुंचे और फिर वडोदरा चले गए।

वडोदरा पहुंचने पर व्यवसायी को बुखार आने पर बैंकर अस्पताल में भर्ती कराया गया।

राज्य के स्वास्थ्य विभाग को मिली सूचना के आधार पर उन्हें अहमदाबाद सिविल अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया, जहां इबोला के लिए एक अलग आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है।

मंत्री पंशेरिया ने कहा कि वर्तमान में युगांडा और कांगो जैसे अफ्रीकी देशों में मरीज सामने आ रहे हैं और वहां वायरस फैल रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दुनिया भर के देशों के लिए विशिष्ट दिशानिर्देश जारी किए हैं।

उन्होंने आगे बताया कि लोकोला के साथ यात्रा कर रहे दो अन्य व्यक्तियों, पैट्रिक काजा और वैलेंटीन जोडल को भी अहमदाबाद के एसवीपी अस्पताल में अलग-अलग आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कराया गया है।

उनके पेशेवर संपर्क में आए डॉक्टर सुनील मुसाना को भी एहतियात के तौर पर क्वारंटाइन किया गया है।

मंत्री ने कहा कि अभी तक किसी भी तरह की पुष्टि नहीं हुई है, इसलिए घबराने की कोई जरूरत नहीं है। यह पुष्टि नहीं हुई है कि यह इबोला वायरस का मामला है।

उन्होंने आगे बताया कि मरीज 10 से 11 दिनों तक क्वारंटाइन में रहेंगे और रक्त के नमूने जांच के लिए पुणे भेजे गए हैं।

उन्होंने कहा कि रिपोर्ट आने के बाद हमें पता चल जाएगा। इससे पहले भी हमने एक ऐसे ही व्यक्ति को क्वारंटाइन किया था और जांच के लिए नमूने भेजे थे, लेकिन वह रिपोर्ट नेगेटिव आई थी।

मंत्री पंशेरिया ने इस बात पर जोर दिया कि गुजरात या भारत में इबोला का एक भी पुष्ट मामला नहीं है और कहा कि ये उपाय पूरी तरह एहतियाती हैं क्योंकि ये लोग प्रभावित देशों से आए थे।

उन्होंने कहा कि केवल एहतियाती उपायों के तहत, अगर उन देशों से आने वाले किसी भी मरीज को हल्का बुखार, सर्दी या खांसी है, तो हम कड़ी निगरानी रख रहे हैं ताकि संक्रमण कहीं और न फैले।

मंत्री ने आगे कहा कि मरीजों की हालत स्थिर है और वे चिकित्सकीय निगरानी में हैं।

--आईएएनएस

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