गुजरात के नानू भाई की 'आयुष्मान कार्ड' ने बदली जिंदगी, 'मोदी स्टोरी' ने शेयर किया वीडियो

नई दिल्ली, 23 सितंबर (आईएएनएस)। 23 सितंबर 2018 को शुरू हुई भारत की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, 'आयुष्मान भारत : प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना' को मंगलवार को सात साल पूरे हो गए। इस योजना के तहत देश के करोड़ों लोगों को 5 लाख तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान किया जा रहा है, जिसने आम लोगों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डाला है। इन्हीं में से एक हैं, गुजरात के नानू भाई, जिनका आयुष्मान कार्ड बनने के बाद एक निजी अस्पताल में घुटनों का सफल ऑपरेशन हो पाया।

'मोदी स्टोरी' ने 'आयुष्मान भारत : प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना' से गुजरात के नानू भाई की जिंदगी में आए सकारात्मक बदलाव के पल को साझा किया।

इस वीडियो में योजना के लाभार्थी नानू भाई प्रधानमंत्री मोदी का आभार जताते और अपने दोनों घुटनों के ऑपरेशन के बारे में बताते दिख रहे हैं।

नानू भाई बताते हैं कि मेरे दोनों घुटनों में बहुत दिक्कत थी। घर में किसी का सहारा लेकर शौचालय तक जाना पड़ता था। मैं रिटायर्ड था और पेंशन पर मेरी जिंदगी गुजर रही थी। फिर मुझे आयुष्मान कार्ड के बारे में जानकारी मिली और इसका लाभ उठाया। सरकारी के साथ-साथ यह योजना प्राइवेट अस्पताल में भी लागू की गई, जिसके बाद मैंने अपना सफल ऑपरेशन करवाया।

'मोदी स्टोरी' ने नानू भाई के वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर करते हुए लिखा, "भारत की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, 'आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना', 23 सितंबर 2018 को लॉन्च हुई थी। इस योजना के तहत आज करोड़ों लोगों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा कवर मिल रहा है। सरकारी के साथ-साथ प्राइवेट अस्पतालों में भी यह सुविधा उपलब्ध है।"

पोस्ट में बताया गया, "इस योजना के एक प्रेरणादायक उदाहरण हैं, गुजरात के दाहोद के नानू भाई। दोनों घुटनों में गंभीर दर्द के कारण वह सहारे के बिना चल भी नहीं पाते थे। आयुष्मान कार्ड बनने के बाद उन्होंने एक निजी अस्पताल में घुटनों का ऑपरेशन करवाया। इस दौरान न तो उन्हें सर्जरी का खर्च देना पड़ा, न दवाइयों का, और यहां तक कि 300 रुपए के ऑटो किराए की भी प्रतिपूर्ति इस योजना के तहत मिली।"

'मोदी स्टोरी' ने नानू भाई के हवाले से बताया कि प्रधानमंत्री मोदी दाहोद के कार्यक्रम में जब उनसे मिले, तो मंच के पीछे आधे घंटे तक व्यक्तिगत रूप से उनका हालचाल पूछा। पीएम मोदी ने यह तक याद रखा कि नानू भाई का घुटनों का ऑपरेशन हुआ है और स्नेहपूर्वक कहा कि अब वजन कम करो, तभी ऑपरेशन का पूरा लाभ मिलेगा।

पोस्ट में आगे बताया गया, "नानू भाई भावुक होकर कहते हैं कि प्रधानमंत्री ने उस दिन मुझे ऐसे समझाया, जैसे मेरी मां समझाया करती थीं। आयुष्मान भारत केवल बीमा नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में स्वस्थ भारत की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है।"

--आईएएनएस

एफएम/एबीएम