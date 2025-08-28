गुजरात : जामनगर का सरकारी डेंटल कॉलेज लगातार दूसरी बार राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित

अहमदाबाद, 27 अगस्त (आईएएनएस)। गुजरात के जामनगर स्थित सरकारी डेंटल कॉलेज और अस्पताल ने एक बार फिर सौराष्ट्र क्षेत्र का नाम रोशन किया है। इस संस्थान ने दंत स्वास्थ्य सेवाओं के लिए लगातार दूसरी बार राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है।

अस्पताल की तरफ से लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए किए गए अभियानों जैसे, नुक्कड़ नाटक और अन्य गतिविधियों की सराहना सम्मान समारोह में खास तौर पर की गई।

गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने बुधवार को सोशल मीडिया पर इस उपलब्धि के लिए संस्थान को बधाई देते हुए कहा कि यह क्षण अस्पताल के साथ-साथ पूरे राज्य के लिए भी गर्व की बात है।

मुख्यमंत्री ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, "मुंह के स्वास्थ्य का ध्यान रखना स्वास्थ्य देखभाल के लिए बहुत जरूरी है। जामनगर का सरकारी डेंटल कॉलेज और अस्पताल भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा लगातार दूसरी बार राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार ओरल और दंत स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाने और तंबाकू के दुष्प्रभावों के बारे में लोगों को शिक्षित करने के लिए उनके विशेष प्रयासों के लिए दिया गया है।"

वहीं, जामनगर के कलेक्टर ने भी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अस्पताल की उपलब्धि की सराहना की और इसे राज्य के लिए गौरवशाली क्षण बताया।

अस्पताल द्वारा ओरल और दंत स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिनमें व्याख्यान, नुक्कड़ नाटक, रैलियां, निबंध और चित्रकला प्रतियोगिताएं, साथ ही दंत निदान शिविर शामिल हैं। इन प्रयासों ने न केवल स्थानीय समुदाय को जागरूक किया बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रशंसा बटोरी।

बता दें, कि इस राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में 180 से अधिक डेंटल कॉलेजों ने हिस्सा लिया था। जामनगर के इस संस्थान ने ओरल स्वच्छता और दंत स्वास्थ्य जागरूकता के लिए अपने अनूठे प्रयासों के कारण यह प्रतिष्ठित पुरस्कार जीता।

--आईएएनएस

एनएस/जीकेटी