गंजापन, सफेद बाल और हेयर फॉल की समस्या का प्राकृतिक इलाज है बालायाम, जानें कैसे करता है काम

नई दिल्ली, 5 अक्टूबर (आईएएनएस)। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम सभी किसी न किसी शारीरिक या मानसिक परेशानी से जूझ रहे हैं। तनाव, नींद की कमी, खराब खानपान और लाइफस्टाइल की वजह से न सिर्फ सेहत पर असर पड़ता है, बल्कि हमारी त्वचा और बाल भी इससे प्रभावित होते हैं। खासतौर पर बालों की समस्याएं, जैसे झड़ना, समय से पहले सफेद होना, बालों की ग्रोथ रुक जाना या गंजेपन की ओर बढ़ना बहुत आम हो गई हैं। ऐसे में इस समस्या से राहत पाने का सबसे सरल उपाय योग है।

आयुष मंत्रालय के मुताबिक, योग न सिर्फ शरीर और मन को संतुलित रखता है, बल्कि बालों की खूबसूरती को भी बरकरार रखने में मदद करता है, खासकर बालायाम, जिसे आम भाषा में 'नेल रबिंग एक्सरसाइज' कहा जा सकता है। इसमें दोनों हाथों की उंगलियों के नाखूनों को आपस में रगड़ा जाता है। कहा जाता है कि जब हम नाखूनों को रगड़ते हैं तो इससे स्कैल्प से जुड़ी नसें उत्तेजित होती हैं, जिससे मस्तिष्क को बालों की ग्रोथ के लिए जरूरी संकेत मिलते हैं। इससे पुराने और निष्क्रिय हो चुके हेयर फॉलिकल्स दोबारा सक्रिय हो सकते हैं, जिससे बालों की ग्रोथ में सुधार देखने को मिल सकता है।

इस अभ्यास की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसे किसी भी समय, कहीं भी किया जा सकता है। डॉक्टर्स दिन में कम से कम 10 से 15 मिनट तक रोजाना बालायाम करने की सलाह देते हैं। नियमित रूप से इसे करने पर बालों का झड़ना कम हो सकता है, बाल मजबूत और घने हो सकते हैं और समय से पहले सफेद होने की समस्या में भी राहत मिल सकती है।

बालायाम करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है। उदाहरण के लिए, सिर्फ उंगलियों के नाखून आपस में रगड़ने चाहिए, अंगूठों को रगड़ने से बचना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि अंगूठे को रगड़ने से चेहरे पर अनचाहे बाल उग सकते हैं। साथ ही, सलाह दी जाती है कि हाई ब्लड प्रेशर के मरीज और गर्भवती महिलाएं बालायाम करने से पहले किसी विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

बालों के लिए सिर्फ बालायाम ही नहीं, बल्कि कुछ अन्य योग मुद्राएं भी फायदेमंद मानी जाती हैं, जैसे पृथ्वी मुद्रा और हाकिनी मुद्रा। ये न सिर्फ शरीर में ऊर्जा का संतुलन बनाए रखने में मदद करती हैं, बल्कि बालों के झड़ने को भी कम कर सकती हैं। तनाव को कम करके ये मुद्राएं मन को शांत करती हैं, जिससे बालों पर सकारात्मक असर पड़ता है।

--आईएएनएस

पीके/एएस