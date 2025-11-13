फिटनेस के लिए 'प्राकृतिक स्पोर्ट्स ड्रिंक', समीरा रेड्डी ने बताई नारियल पानी की अहमियत

मुंबई, 13 नवंबर (आईएएनएस)। अभिनेत्री समीरा रेड्डी अब भले ही सिल्वर स्क्रीन पर कम नजर आती हैं, लेकिन वे सोशल मीडिया के माध्यम से दर्शकों के बीच मौजूदगी दर्ज करवाती रहती हैं। अभिनेत्री ने गुरुवार को कुछ ऐसा ही करते हुए इंस्टाग्राम पर एक मजेदार वीडियो शेयर की।

अभिनेत्री फिल्मी दुनिया से दूर गोवा में रहती हैं। वे फिटनेस और प्राकृतिक चीजों का सेवन करने पर जोर देती हैं। इसी का नमूना पेश करते हुए अभिनेत्री ने इंस्टाग्राम पर वीडियो पोस्ट किया, जिसमें वे पेड़ से नारियल तोड़कर उसका पानी पी रही हैं। वहीं, वीडियो में वे इसके फायदे के बारे में भी बता रही हैं।

वीडियो पोस्ट कर अभिनेत्री ने लिखा, "नारियल पानी को बस पी लो, गूगल मत करो। इसके फायदे के बारे में जानने के लिए गूगल की जरूरत नहीं है। चूंकि अब फायदे के बारे में कह दिया है, तो इसके फायदे अनेक हैं।

अभिनेत्री ने नारियल पानी के फायदे के बारे में बताते हुए लिखा, "नारियल पानी शरीर में पानी की कमी पूरी करता है, इलेक्ट्रोलाइट्स पूरे करता है, और दिल की सेहत का खास ख्याल रखता है। आप चाहें तो वर्कआउट के बाद इसे पी सकते हैं। यह वर्कआउट के बाद जल्दी रिकवरी में मदद करता है। प्रकृति का सबसे पहला स्पोर्ट्स ड्रिंक, सीधे नारियल से! अब जल्दी से एक घूंट ले लो, इससे पहले कि कोई फिर से पीना शुरू कर दे।"

हालांकि, नारियल पानी पीने के बहुत सारे फायदे होते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि नारियल पानी में पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम जैसे तत्व प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, जो शरीर को हाइड्रेटेड रखने, तंत्रिका और मांसपेशियों की कार्यप्रणाली को सहारा देने और पीएच संतुलन बनाए रखने में मदद करते हैं।

सुश्रुत संहिता के अनुसार, नारियल पानी की तासीर ठंडी होती है, जिससे यह वात और पित्त दोष को नियंत्रित करने में सहायता करता है और शरीर को ठंडा भी रखता है। हालांकि, किडनी में पोटैशियम की अधिकता और जिनका ब्लड शुगर बहुत असंतुलित है, उन मरीजों को इसका सेवन सीमित मात्रा में करना चाहिए या फिर, सेवन के लिए एक बार डॉक्टर से परामर्श जरूर करें।

--आईएएनएस

एनएस/एएस