स्वास्थ्य

फैटी लिवर से डिटॉक्स तक, ब्रोकली सर्दियों में शरीर के लिए बेहद फायदेमंद

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
Dec 07, 2025, 05:08 PM

नई दिल्ली, 7 दिसंबर (आईएएनएस)। सर्दियों का मौसम अपने साथ कई तरह की मौसमी सब्जियां लेकर आता है, जिनमें से ब्रोकली लोगों की थाली में खास जगह बना रही है। ठंड के दिनों में शरीर को पोषक तत्वों की पर्याप्त मात्रा चाहिए होती है, ताकि इम्युनिटी मजबूत बनी रहे और शरीर के अंदरूनी अंग भी बेहतर तरीके से काम करते रहें।

इन्हीं अंगों में सबसे महत्वपूर्ण है लिवर, जो शरीर की सफाई करने, टॉक्सिन्स को बाहर निकालने और पाचन को संतुलित रखने में मुख्य भूमिका निभाता है। आयुर्वेद और आधुनिक विज्ञान दोनों ही मानते हैं कि ब्रोकली ठंड के मौसम में खासतौर पर लिवर की सुरक्षा के लिए बेहद फायदेमंद होती है।

आयुर्वेद के अनुसार, ब्रोकली गुणों से भरपूर है। इसमें कफ और पित्त को शांत करने वाले तत्व मौजूद हैं, जो शरीर की आंतरिक गर्मी को संतुलित करते हैं। यह शरीर में जमे हुए विषाक्त पदार्थों को कम करती है और लिवर की अग्नि को मजबूत बनाती है, जिससे शरीर की प्राकृतिक सफाई बेहतर होती है।

दूसरी ओर, आधुनिक विज्ञान ब्रोकली को सुपरफूड की श्रेणी में रखता है, क्योंकि इसमें मौजूद सल्फोराफेन, ग्लूकोराफेनिन, फाइबर, विटामिन सी, विटामिन के, फोलेट और कई तरह के एंटीऑक्सीडेंट शरीर को कोशिकीय स्तर पर सुरक्षा प्रदान करते हैं। कई अध्ययनों में पाया गया है कि ब्रोकली में मौजूद सल्फोराफेन ऐसा यौगिक है जो लिवर की डिटॉक्स प्रक्रिया को तेज करता है और उसे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाता है।

लिवर को स्वस्थ रखने में ब्रोकली की भूमिका बेहद अहम है। लिवर का मुख्य काम शरीर में जमा टॉक्सिन्स को फिल्टर करना है, लेकिन जब विषैले पदार्थों की मात्रा बढ़ जाती है तो लिवर पर दबाव भी बढ़ता है। ब्रोकली में मौजूद सल्फोराफेन शरीर के डिटॉक्स एंजाइम्स को सक्रिय करता है, जिससे लिवर को टॉक्सिन्स को तोड़ने और बाहर निकालने में आसानी होती है।

इसके अलावा, ब्रोकली में क्लोरोफिल और एंटीऑक्सीडेंट्स की भरपूर मात्रा होती है, जो फ्री रेडिकल्स से होने वाले नुकसान को रोकते हैं। यह खासकर फैटी लिवर के मामलों में बहुत मददगार मानी जाती है, क्योंकि ब्रोकली शरीर में जमा अतिरिक्त फैट को घटाने में मदद करती है। नियमित सेवन से लिवर में सूजन कम होती है।

ब्रोकली पाचन के लिए भी उपयोगी है, जिससे लिवर का बोझ कम होता है। इसका फाइबर आंतों को साफ रखता है और बैक्टीरियल बैलेंस को बेहतर बनाता है। लिवर और पाचन तंत्र एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसलिए पाचन सुधरने से लिवर का स्वास्थ्य अपने आप बेहतर होने लगता है। सर्दियों में शरीर का मेटाबॉलिज्म धीमा पड़ जाता है। ऐसे में ब्रोकली जैसे फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट युक्त भोजन शरीर को सक्रिय रखते हैं।

--आईएएनएस

पीके/एबीएम

