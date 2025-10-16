फर्रुखाबाद जिले में दीपावली के मद्देनजर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट, अस्पतालों में बर्न वार्ड सक्रिय

फर्रुखाबाद, 15 अक्टूबर (आईएएनएस)। दीपावली के त्योहार को देखते हुए उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले का स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। जिला अस्पताल सहित सभी सरकारी अस्पतालों में विशेष तैयारियां की गई हैं। दीपावली के दौरान आतिशबाजी के कारण होने वाली दुर्घटनाओं, विशेषकर जलने और आंखों की चोटों से निपटने के लिए जिला अस्पताल में 10 बेड का बर्न वार्ड बनाया गया है।

इसके अलावा, सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (सीएचसी) में दो-दो बेड के बर्न वार्ड सक्रिय किए गए हैं। सभी ईएनटी सर्जनों की ड्यूटी लगाई गई है, जो दीपावली के दिन और आसपास के दिनों में तैनात रहेंगे।

आईएएनएस से बात करते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सीएमओ) डॉ. अवनेंद्र कुमार ने बताया कि दीपावली के त्योहार को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने सभी जरूरी तैयारियां पूरी कर ली हैं।

उन्होंने कहा, "जिला अस्पताल लोहिया में 10 बेड का बर्न वार्ड और सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में दो-दो बेड के बर्न वार्ड सक्रिय कर दिए गए हैं। आतिशबाजी के कारण होने वाली दुर्घटनाओं, विशेषकर आंखों की चोटों से निपटने के लिए पर्याप्त मात्रा में दवाइयां, जैसे आई ड्रॉप्स, उपलब्ध कराई गई हैं।"

उन्होंने आगे बताया कि आतिशबाजी के दौरान आंखों में चोट या जलन की शिकायतें आम हैं। इसे ध्यान में रखते हुए सभी ईएनटी सर्जनों को विशेष रूप से तैनात किया गया है। दीपावली के दिन सभी सर्जन ड्यूटी पर रहेंगे ताकि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत उपचार उपलब्ध हो सके। इसके साथ ही, स्वास्थ्य विभाग ने सभी अस्पतालों में आपातकालीन सेवाओं को मजबूत किया है।

स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से अपील की है कि वे आतिशबाजी का उपयोग सावधानी से करें।

डॉ. अवनेंद्र कुमार ने कहा, "आतिशबाजी का आनंद लें, लेकिन सुरक्षा का विशेष ध्यान रखें। बच्चों को आतिशबाजी से दूर रखें और किसी भी दुर्घटना की स्थिति में तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर संपर्क करें।"

जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने सुनिश्चित किया है कि सभी सरकारी अस्पतालों में पर्याप्त मात्रा में दवाइयां और चिकित्सा उपकरण उपलब्ध रहें।

इसके अलावा, आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए अतिरिक्त चिकित्सा कर्मचारियों की तैनाती की गई है। स्वास्थ्य विभाग की तैयारियों से स्पष्ट है कि दीपावली के दौरान किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन पूरी तरह तैयार है।

--आईएएनएस

एकेएस/एबीएम