'फूड फॉर माइंड' है किमची, डाइट में अपनाया तो डिप्रेशन नहीं होगा, आखिर ये है क्या?

नई दिल्ली, 2 सितंबर (आईएएनएस)। के-पॉप के दीवानों की कमी नहीं है। कोरियाई सीरियल से लेकर उनके फैशन के फैंस की भारत में कोई कमी नहीं है। अब खाने में भी दिखने लगा है। जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दें ये कोरियाई सलाद है जो उन कुछ फूड आइटम्स में शामिल है जो आपको डिप्रेशन से निजात दिला सकते हैं। अवसाद यानी डिप्रेशन एक ऐसी मानसिक अवस्था है जिसमें आप उदास हो जाते हैं, किसी भी गतिविधि में इंट्रेस्ट खत्म हो जाता है। इतना ही नहीं, आत्मविश्वास और आत्म-सम्मान में कमी, अनुचित अपराधबोध, मृत्यु और आत्महत्या के विचार भी आने लगते हैं।

न्यूट्रिशनिस्ट और एम्स की असिस्टेंट प्रोफेसर प्रियंका मिश्रा ने इंस्टाग्राम पर इसे लेकर कुछ विचार साझा किए हैं। उनके मुताबिक सिर्फ 5 फूड आइटम्स डिप्रेशन से मुक्ति दिला सकते हैं, मेंटल हेल्थ को बेहतर बना सकते हैं और अवसाद को रोकने में मदद कर सकते हैं।

ओमेगा-3 फैटी एसिड का सेवन दिमाग को चुस्त-दुरुस्त रखने में कारगर साबित हो सकता है। प्रियंका की राय है कि ये साल्मन मछली, अखरोट, अलसी, चिया सीड्स, सोयाबीन या फिर कैनोला तेल में पाया जाता है। ये एंटी-इंफ्लेमेटरी कंपोनेंट है। अध्ययनों से पता चलता है कि अधिकांश अवसादग्रस्त लोगों में ओमेगा-3 फैटी एसिड की कमी होती है।

दूसरी जरूरी चीज है फल और सब्जियां। एंटीऑक्सीडेंट और पोषक तत्वों से भरपूर, फल और सब्जियां समग्र स्वास्थ्य में योगदान करते हैं। बेरीज, पालक, केले और अन्य रंगीन फल और सब्जियां फायदेमंद होती हैं। ये पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं जो मूड को नियंत्रित करने वाले न्यूरोट्रांसमीटर के रूप में कार्य करते हैं।

तीसरी जरूरी चीज प्रोबायोटिक्स है। दही, केफिर, किमची और सॉकरक्राट (सौकरकूट या खट्टी गोभी) जैसे खाद्य पदार्थों में प्रोबायोटिक्स होते हैं जो इंटेस्टाइन की सेहत बेहतर बनाते हैं और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार से जुड़े हैं। यह बताया गया है कि यह मस्तिष्क और आंत के बीच टू-वे कम्युनिकेशन बनाए रखने में एक प्रमुख भूमिका निभाता है।

साबुत अनाज चौथी ऐसी चीज है जो मूड पर पॉजिटिव असर डालती है। क्विनोआ, ब्राउन राइस, ओट्स, और साबुत गेहूं के उत्पादों में पाए जाने वाले जटिल कार्बोहाइड्रेट रक्त शर्करा के स्तर को स्थिर रखने में मदद करते हैं।

डार्क चॉकलेट पांचवीं ऐसी चीज है जो बच्चों को तो प्रिय होती ही है, हार्ट पेशंट्स के लिए भी बेहतरीन मानी जाती है। इसे लेने की सलाह भी दी जाती है। उच्च कोको सामग्री वाली डार्क चॉकलेट अपने फ्लेवोनोइड्स और एंटीऑक्सीडेंट के कारण मूड को बेहतर बना सकती है।

अगर आप डिप्रेस फील करें तो अगली बार इन पांच चीजों को डाइट में शामिल कर सकते हैं। ये खाद्य पदार्थ स्वस्थ जीवनशैली के पूरक हो सकते हैं और अवसाद को रोकने में सहायक हो सकते हैं, फिर भी यदि आपको किसी आइटम से एलर्जी है और जरूरी समझें तो व्यक्तिगत सलाह और उपचार के लिए किसी हेल्थ केयर एक्सपर्ट से परामर्श लें।

--आईएएनएस

केआर/