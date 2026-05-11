एक्ट्रेस करिश्मा टन्ना ने प्रेग्नेंट महिलाओं से की खास गुजारिश, बताए वॉकिंग के फायदे

मुंबई, 11 मई (आईएएनएस)। अभिनेत्री करिश्मा तन्ना जल्द ही अपने पहले बच्चे का स्वागत करने वाली हैं। उन्होंने अपना अनुभव शेयर करते हुए बताया है कि गर्भावस्था के दौरान रोजाना सैर करने से उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से सक्रिय रहने में काफी मदद मिली है।

करिश्मा ने जिम से अपना एक वीडियो शेयर किया, जिसमें वह ट्रेडमिल पर चलती हुई नजर आ रही हैं। प्रेग्नेंसी को खूबसूरत, लेकिन चुनौतीपूर्ण बताते हुए एक्ट्रेस ने सभी 'होने वाली मांओं' से कहा कि वे अपने साथ नरमी बरतें, लेकिन पूरी तरह से चलना-फिरना बंद न करें।

इस क्लिप में करिश्मा को यह कहते हुए सुना जा सकता है, "हाय दोस्तों, सभी होने वाली मांओं के लिए बस एक छोटी सी याद दिलाना चाहती हूं। प्रेग्नेंसी के दौरान एक चीज जो सच में मेरी मदद करती है, वह है चलना। रोजाना बस थोड़ी देर चलने से भी शारीरिक और मानसिक रूप से बहुत फर्क पड़ता है।"

करिश्मा तन्ना ने कहा, "मेरा यकीन मानिए। प्रेग्नेंसी एक बहुत ही खूबसूरत अनुभव है, लेकिन हां जिस तरह से शरीर में बदलाव आते हैं, थकान होती है, ये सब बिल्कुल सच है और इसी वजह से शरीर को गतिशील रखना बहुत-बहुत जरूरी हो जाता है। मेरा मतलब है, कोई दबाव नहीं है, बस आप सक्रिय रहें, मजबूत रहें और अपने शरीर से जुड़ाव बनाए रखें।"

" रोजाना सिर्फ 20-30 मिनट पैदल चलना भी आपको सूजन, अकड़न, मूड में होने वाले बदलाव, नींद और पाचन से जुड़ी समस्याओं में राहत देगा और सच कहूं तो इससे आपको अंदर से काफी बेहतर महसूस होगा।”

जो भी प्रेग्नेंट महिलाएं इस वीडियो को देख रही हैं, प्लीज, प्लीज अपने साथ नरमी बरतें, लेकिन पूरी तरह से हिलना-डुलना बंद न करें। आपका शरीर बाद में आपको धन्यवाद देगा। मैं भी बाद में आपको धन्यवाद दूंगी। ढेर सारा प्यार।

करिश्मा ने कैप्शन में लिखा, "हे प्रेग्नेंट महिलाओं! चलो यह करते हैं।"

फिटनेस की शौकीन करिश्मा ने 2021 में मुंबई के एक रियल एस्टेट बिजनेसमैन वरुण बंगेरा को डेट करना शुरू किया। 2022 में उनकी शादी हो गई। इस अप्रैल में एक्ट्रेस ने घोषणा की कि वह अपने पति वरुण के साथ अपने पहले बच्चे का स्वागत करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं।

एक जॉइंट पोस्ट में दोनों ने यह खबर साझा की। उन्होंने करिश्मा और वरुण की प्रेग्नेंसी फोटोशूट की कई तस्वीरें शेयर कीं। पोस्ट के कैप्शन में लिखा था, "एक छोटा सा चमत्कार, हमारा सबसे बड़ा तोहफा, अगस्त 2026"

करिश्मा ने 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' से लेकर 'नागिन 3' और 'कयामत की रात' जैसे शो में अपनी एक्टिंग का हुनर ​​दिखाया है।

उन्होंने ग्रैंड मस्ती, राजकुमार हिरानी की 'संजू', और 'सूरज पे मंगल भारी' जैसी फिल्मों के साथ बॉलीवुड में कदम रखा। उन्हें अपने ओटीटी शो 'हश हश' के लिए भी पसंद किया गया और हंसल मेहता द्वारा निर्देशित सीरीज 'स्कूप' से उन्हें बड़ी स्टारडम मिली।

--आईएएनएस

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