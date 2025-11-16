स्वास्थ्य

एक्ट्रेस हिमानी शिवपुरी ने शेयर किया 65 साल की उम्र में फिट रहने का राज

Nov 16, 2025

नई दिल्ली, 16 नवंबर (आईएएनएस)। टीवी कॉमेडी शो 'हप्पू की उलटन पलटन' में 'अम्मा जी' का रोल प्ले कर रही हिमानी शिवपुरी जानी-मानी एक्ट्रेस हैं। 65 वर्षीय अभिनेत्री अब काफी फिट हैं। उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए 65 साल की उम्र में भी फिट रहने का मंत्र फैंस के साथ शेयर किया।

हिमानी शिवपुरी ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वे अपने भाई के घर देहरादून आई हैं। वीडियो में एक्ट्रेस नेचर के करीब और खुली हवा में योगा करने के फायदे गिना रही हैं। वीडियो में हिमानी पहले सूर्य नमस्कार करती हैं और बताती हैं कि खुली हवा में घूमने और योगा करने से कितना सुकून मिलता है, जिसके बाद वे स्ट्रेचिंग करती हैं। हिमानी 65 साल में भी सुबह उठकर अपनी सेहत पर ध्यान देती हैं और यही वजह है कि वे आज भी एक्टिव तरीके से अपनी सीरियल की शूटिंग कर पाती हैं।

सूर्य नमस्कार करना पूरे शरीर के स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। इससे मन और तन दोनों स्थिर रहते हैं, मांसपेशियां मजबूत होती हैं, रक्त संचार अच्छा होता है और मानसिक तनाव भी कम होता है। ये वजन घटाने, भूख बढ़ाने और शरीर को ऊर्जावान बनाए रखने में मदद करता है। सूर्य नमस्कार में 12 आसन शामिल होते हैं। अगर रोज उगते सूर्य के साथ सूर्य नमस्कार किया जाए, तो शरीर को अनगिनत फायदे मिलते हैं।

इसमें प्रणामासन, हस्त उत्थानासन, पाद हस्तासन, अश्वसंचालनासन, पर्वतासन, अष्टांग नमस्कार, भुजंगासन, पर्वतासन, अश्व संचालनासन, पाद हस्तासन, हस्त उत्थानासन और आखिर में प्रणामासन होता है। सूर्य नमस्कार में भुजंगासन के बाद आसन को दोबारा रिपीट किया जाता है।

हिमानी शिवपुरी के अलावा मलाइका अरोड़ा, शिल्पा शेट्टी और मल्लिका शेरावत भी योगा से खुद को फिट रखती हैं और फैंस को भी योग के लाभ बताती हैं। मलाइका रोजाना फैंस के साथ नया योगासन शेयर करती हैं और हेल्दी मील रेसिपी के बारे में भी जानकारी देती हैं। मलाइका 52 साल की उम्र भी अपनी योगा की वजह से 35 साल की एक्ट्रेसेस को खूबसूरती में टक्कर देती हैं।

