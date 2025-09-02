डायबिटीज, मोटापा और दिल की बीमारियों में फायदेमंद सूरजमुखी के बीज, जानिए इसके अनगिनत फायदे

नई दिल्ली, 2 सिंतबर (आईएएनएस)। सूरजमुखी के बीज सेहत के लिए किसी नेमत से कम नहीं है। इन्हें डाइट में शामिल करना बेहद जरूरी है। यह दिखने में भले ही छोटे हों, लेकिन इनके अंदर ताकत का खजाना छिपा होता है। इन बीजों को आमतौर पर लोग नजरअंदाज कर देते हैं।

अमेरिकन नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के मुताबिक, सूरजमुखी के बीजों में प्रोटीन, फाइबर, हेल्दी फैट्स, विटामिन्स और एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। इसके अलावा ये बीज कई गंभीर बीमारियों को रोकने में मदद करते हैं।

नन्हे-नन्हे बीज दिल की सेहत के लिए लाभकारी होते हैं। आजकल हार्ट अटैक और हाई ब्लड प्रेशर जैसी समस्याएं आम हो गई हैं। सूरजमुखी के बीजों में पाया जाने वाला ओमेगा-6 फैटी एसिड और विटामिन ई दिल की धड़कन को सही रखने में मदद करता है। यह कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल करता है और धमनियों में खून के थक्के नहीं जमने देता। इसके अलावा, इनमें मौजूद मैग्नीशियम दिल की मांसपेशियों को मजबूती देता है।

यह डायबिटीज के मरीजों के लिए फायदेमंद है। सूरजमुखी के बीजों में फाइबर की मात्रा अधिक होती है, जो खून में शुगर के स्तर को संतुलित रखने में मदद करता है। ये बीज शरीर में इंसुलिन को बेहतर तरीके से काम करने में मदद करते हैं, जिससे टाइप-2 डायबिटीज पर काबू पाया जा सकता है। कुछ रिसर्च तो यहां तक कहती हैं कि सूरजमुखी के बीजों का अर्क ब्लड शुगर को उतना ही कम कर सकता है जितना कोई दवा।

जिन लोगों को अक्सर सूजन या दर्द की समस्या होती है, उनके लिए भी सूरजमुखी के बीज रामबाण साबित हो सकते हैं। इनमें प्राकृतिक रूप से एंटी-इंफ्लेमेटरी तत्व पाए जाते हैं, जो शरीर की अंदरूनी सूजन को कम करते हैं। बीजों से बने तेल को त्वचा पर लगाने से भी सूजन और जलन से राहत मिलती है।

वजन घटाने में भी सूरजमुखी के बीज आपकी मदद कर सकते हैं। इनमें मौजूद हेल्दी फैट्स और फाइबर पेट को देर तक भरा हुआ महसूस कराते हैं, जिससे आप बार-बार खाने से बच जाते हैं। मेटाबॉलिज्म को तेज करते हैं, जिससे शरीर की चर्बी तेजी से घटने लगती है।

त्वचा और बालों की खूबसूरती बढ़ाने में भी सूरजमुखी के बीज काफी अहम योगदान निभाते हैं। इन बीजों में पाया जाने वाला विटामिन ई त्वचा को चमकदार बनाता है, झुर्रियों को कम करता है और धूप से होने वाले नुकसान से भी बचाता है। बालों की मजबूती और चमक के लिए भी यह बहुत असरदार है।

इसके अलावा, सूरजमुखी के बीजों में ऐसे तत्व भी होते हैं जो इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। जब इम्यून सिस्टम मजबूत होता है, तो शरीर खुद ही कई बीमारियों से लड़ने लगता है। खासकर बदलते मौसम में, जब सर्दी-खांसी, फ्लू जैसी समस्याएं होती हैं, तब यह बीज शरीर को अंदर से मजबूत बनाते हैं।

सूरजमुखी के बीजों में कैल्शियम, आयरन, जिंक, फॉस्फोरस, पोटैशियम और सेलेनियम जैसे तत्व भी पाए जाते हैं, जो हड्डियों, खून और मांसपेशियों के लिए बेहद जरूरी हैं। ये बीज थकान कम करने, नींद बेहतर करने और दिमाग को भी तेज करने में मदद करते हैं।

--आईएएनएस

पीके/केआर