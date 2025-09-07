डायबिटीज-कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियों से लड़ने में मददगार चिया बीज, छोटे बीज में छिपी बड़ी ताकत

नई दिल्ली, 7 सितंबर (आईएएनएस)। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में काफी लोग किसी न किसी शरीर संबंधी दिक्कतों से परेशान हैं, चाहे वो दिल से जुड़ी समस्या हो, डायबिटीज हो या फिर पाचन की दिक्कतें। खानपान की बिगड़ी आदतें, फास्ट फूड का बढ़ता चलन और जीवनशैली की लापरवाही ने हमें धीरे-धीरे शारीरिक दिक्कतों की ओर धकेल दिया है।

ऐसे में एक छोटा सा सीड्स, जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, हमारे लिए बड़ा फायदेमंद साबित हो सकता है। इसका नाम चिया सीड्स है।

अमेरिकन नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के मुताबिक, चिया सीड्स का वानस्पतिक नाम साल्विया हिस्पानिका है। ये सीड्स दिखने में छोटे होते हैं, लेकिन पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं। इनमें फाइबर, ओमेगा-3 फैटी एसिड, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स और एंटीऑक्सिडेंट्स अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं।

दिल की सेहत के लिए चिया सीड्स का सेवन खासतौर से फायदेमंद होता है। इसमें मौजूद ओमेगा-3 फैटी एसिड्स खून में खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं और अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते हैं। इससे ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहता है और दिल की धड़कन सामान्य बनी रहती है। यह उन लोगों के लिए ज्यादा जरूरी है, जो हाई ब्लड प्रेशर या हृदय रोग की दवाएं ले रहे हैं। इसके अलावा, यह ब्लड क्लॉटिंग को भी रोकता है, जिससे हार्ट अटैक और स्ट्रोक जैसे खतरे कम हो सकते हैं।

डायबिटीज के मरीजों के लिए भी चिया सीड्स किसी वरदान से कम नहीं हैं। इसमें मौजूद फाइबर शरीर में शुगर के अवशोषण की प्रक्रिया को धीमा करता है, जिससे ब्लड शुगर लेवल स्थिर बना रहता है। यह इंसुलिन रेजिस्टेंस को भी कम करता है, जिससे टाइप 2 डायबिटीज के खतरे को घटाया जा सकता है।

पाचन तंत्र की समस्याएं, जैसे कब्ज, गैस और अपच, भी आजकल आम होती जा रही हैं। चिया सीड्स इसमें भी बेहद मददगार हैं। जब इन सीड्स को पानी में भिगोया जाता है, तो ये जेल जैसा रूप ले लेते हैं। यह जेल आंतों की सफाई करता है। इससे कब्ज की परेशानी दूर होती है और पाचन क्रिया बेहतर बनती है।

कैंसर जैसी गंभीर बीमारी की बात करें तो चिया सीड्स में मौजूद एंटीऑक्सिडेंट्स शरीर में फ्री रेडिकल्स से लड़ते हैं। ये फ्री रेडिकल्स ही कैंसर जैसी बीमारियों का कारण बनते हैं। खासतौर पर इनमें पाए जाने वाले क्वेरसेटिन, क्लोरोजेनिक एसिड और केम्पफेरोल जैसे तत्व शरीर की कोशिकाओं को नुकसान से बचाते हैं और सूजन को कम करते हैं।

कुछ स्टडीज में यह भी देखा गया है कि ओमेगा-3 फैटी एसिड्स ट्यूमर की ग्रोथ को धीमा कर सकते हैं और कैंसर से पीड़ित मरीजों में वजन घटने की समस्या को भी कम कर सकते हैं।

चिया सीड्स को दही, दूध, जूस या पानी में भिगोकर खाया जा सकता है। इसे सलाद या ओट्स में भी मिलाया जा सकता है। ध्यान रहे कि सूखे चिया सीड्स को ज्यादा मात्रा में एक साथ न खाएं, क्योंकि ये पेट में जाकर फूल जाते हैं।

--आईएएनएस

पीके/एबीएम