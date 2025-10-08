डब्ल्यूएचओ को 'कोल्ड्रिफ' कफ सिरप के निर्यात पर भारत के स्पष्टीकरण का इंतजार

नई दिल्ली, 8 अक्टूबर (आईएएनएस)। भारत में कफ सिरप की वजह से बच्चों की मौत पर विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने बुधवार को भारतीय अधिकारियों से 'कोल्ड्रिफ' निर्यात पर जवाब मांगा है।

रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, विश्व स्वास्थ्य संगठन यह जानना चाहता था कि क्या कोल्ड्रिफ का निर्यात किया गया था।

रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय स्वास्थ्य अधिकारियों से पुष्टि के आधार पर, वैश्विक स्वास्थ्य निकाय ने कहा कि वह कोल्ड्रिफ सिरप पर वैश्विक चिकित्सा उत्पाद अलर्ट जारी करने की आवश्यकता का आकलन करेगा।

तमिलनाडु के कांचीपुरम स्थित श्रीसन फार्मास्युटिकल्स द्वारा निर्मित कफ सिरप, कोल्ड्रिफ, मध्य प्रदेश और राजस्थान में 20 से ज्यादा बच्चों की मौत का कारण बना है।

2 अक्टूबर को, तमिलनाडु के औषधि नियंत्रण अधिकारियों ने घोषणा की कि उनके द्वारा परीक्षण किया गया कोल्ड्रिफ सिरप का नमूना मिलावटी था। रिपोर्ट में कहा गया है कि नमूने में डायथिलीन ग्लाइकॉल (48.6 प्रतिशत डब्ल्यू/वी) पाया गया, जो एक जहरीला पदार्थ है "जो इसकी सामग्री को स्वास्थ्य के लिए हानिकारक बना सकता है।"

तमिलनाडु, केरल, मध्य प्रदेश, पंजाब और अरुणाचल प्रदेश सहित कई राज्यों ने कोल्ड्रिफ कफ सिरप की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। तेलंगाना, कर्नाटक और महाराष्ट्र जैसे अन्य राज्यों ने भी अलर्ट जारी किया है।

स्वास्थ्य मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि सीडीएससीओ ने पहले ही दोषपूर्ण दवा निर्माता का लाइसेंस रद्द करने की सिफारिश कर दी है, लेकिन अंतिम फैसला तमिलनाडु एफडीए को लेना है।

डायथिलीन ग्लाइकॉल (डीईजी) एक जहरीला पदार्थ है जो किडनी को नुकसान पहुंचाता है।

सीडीएससीओ द्वारा किए गए निरीक्षण में श्रीसन फार्मा की फैक्टरी में डीईजी के बिना बिल वाले कंटेनर पाए गए। कंपनी कथित तौर पर कफ सिरप में 46-48 प्रतिशत डीईजी मिला रही थी, जबकि सीमा केवल 0.1 प्रतिशत है।

इस बीच, सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को जारी एक सलाह में, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक (डीजीएचएस) डॉ. सुनीता शर्मा ने बाल चिकित्सा आबादी में कफ सिरप के तर्कसंगत उपयोग का आग्रह किया।

“2 साल से कम उम्र के बच्चों को खांसी और सर्दी की दवाएं न तो लिखी जानी चाहिए और न ही दी जानी चाहिए।”

विशिष्ट मामलों में, इसका उपयोग “कड़ी निगरानी, ​​उचित खुराक और मल्टी ड्रग कॉम्बिनेशन से बचते हुए सावधानीपूर्वक नैदानिक ​​मूल्यांकन के बाद” किया जाना चाहिए।

--आईएएनएस

केआर/