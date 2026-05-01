डॉ. लाल पैथलैब्स का चौथी तिमाही में मुनाफा 15.2 प्रतिशत घटा

मुंबई, 30 अप्रैल (आईएएनएस)। डॉ. लाल पैथलैब्स ने गुरुवार को वित्त वर्ष 2025-26 की चौथी तिमाही के नतीजे जारी कर दिए। कंपनी ने बताया कि 31 मार्च को खत्म हुई तिमाही में उसका शुद्ध मुनाफा (नेट प्रॉफिट) 15.2 प्रतिशत घट गया है।

स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में कंपनी ने बताया कि उसका चौथी तिमाही में शुद्ध मुनाफा 131.3 करोड़ रुपए रहा, जो पिछले वित्त वर्ष की इसी तिमाही में 154.8 करोड़ रुपए था।

मुनाफा घटने के बावजूद कंपनी के राजस्व (रेवेन्यू) में अच्छी बढ़ोतरी हुई, जो साल-दर-साल 16.6 प्रतिशत बढ़कर 702.7 करोड़ रुपए हो गया, जो पहले 602.6 करोड़ था। यह बढ़ोतरी लगातार मांग और ज्यादा टेस्ट होने की वजह से हुई।

कंपनी का परिचालन प्रदर्शन में मामूली वृद्धि दर्ज की गई, जिसमें ईबीआईटीडीए 11 प्रतिशत बढ़कर 186.8 करोड़ रुपए हो गया, जो पिछले साल 169 करोड़ रुपए था।

हालांकि, इस तिमाही में कंपनी के मार्जिन पर दबाव देखने को मिला और ईबीआईटीडीए मार्जिन घटकर 26.6 प्रतिशत रह गया, जो पिछले साल 28 प्रतिशत था।

शेयरधारकों के लिए कंपनी ने वित्त वर्ष 2026 के लिए 10 फेस वैल्यू पर 4 रुपए प्रति शेयर (40 प्रतिशत) का अंतिम डिविडेंड देने की सिफारिश की है।

यह डिविडेंड आगामी वार्षिक आम बैठक (एजीएम) में मंजूरी मिलने के बाद दिया जाएगा। इसके लिए रिकॉर्ड डेट 26 जून 2026 तय की गई है।

नतीजों के बाद 30 अप्रैल को एनएसई पर कंपनी के शेयर 1.7 प्रतिशत गिरकर 1,374 रुपए पर बंद हुए।

पिछले 5 दिनों में कंपनी के शेयर 2.90 प्रतिशत गिर चुके हैं। वहीं पिछले एक महीने में शेयर ने 3.81 प्रतिशत का पॉजिटिव रिटर्न दिया है।

पिछले 6 महीनों में कंपनी का शेयर 12.36 प्रतिशत गिरा है, जबकि इस साल अब तक स्टॉक ने निवेशकों को 8.99 प्रतिशत का नकारात्मक रिटर्न दिया है।

--आईएएनएस

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