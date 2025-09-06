छत्तीसगढ़ : धमतरी में आयुष्मान कार्ड योजना गरीबों के लिए बनी वरदान, लाभार्थियों ने पीएम का जताया आभार

धमतरी, 5 सितंबर (आईएएनएस)। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी आयुष्मान भारत योजना लोगों के लिए किसी वरदान से कम साबित नहीं हो रही है। इस योजना से गरीबों और जरूरतमंदों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिल रहा है। खास बात यह है कि इस योजना से लाखों लोगों की जान भी बच रही है। निजी अस्पतालों में पहले जहां महंगे इलाज के कारण गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था, वहीं अब योजना के लागू होने के बाद लोग आसानी से अपना इलाज करा पा रहे हैं।

समाचार एजेंसी आईएएनएस से बात करते हुए आयुष्मान कार्डधारक राजेंद्र नेताम ने बताया कि मैं बहुत गरीब आदमी हूं। इस योजना का लाभ ले रहा हूं, यह योजना बहुत अच्छी है। मैं इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और सरकार का बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

आयुष्मान कार्डधारक हेमनाथ देवांगन ने कहा कि मैं बहुत गरीब परिवार से आता हूं, मेरी तबीयत अचानक खराब हो गई थी और मैं इलाज कराने में सक्षम नहीं था। आयुष्मान स्मार्ट कार्ड के बारे में मुझे जानकारी तो थी लेकिन बनवाया नहीं था। कार्ड बनवाने के बाद से तीन बार लाभ ले चुका हूं। यह योजना गरीब परिवार के लिए वरदान है और मैं इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री विष्णु देव साय को धन्यवाद देता हूं।

आयुष्मान कार्डधारक पुष्पेंद्र देवांगन ने बताया कि आयुष्मान कार्ड योजना गरीब और मध्यम वर्ग के लिए बहुत अच्छी है। इससे लोगों का मुफ्त इलाज हो रहा है और लोगों की जान बच रही है। मैं भी इस योजना से अपना इलाज करा चुका हूं। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री विष्णु देव साय को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

वहीं मौजूदा समय में निजी अस्पतालों में गरीब और आम लोगों को इलाज कराने में परेशानी का सामना करना पड़ता था। इस योजना के शुरू हो जाने से लोग आसानी से अपना इलाज करा रहे हैं। साथ ही इस योजना से अभी तक लाखों लोगों की जान भी बच रही है।

गरीब और आम लोग पहले महंगे अस्पतालों में इलाज कराने में असमर्थ होते थे। अब योजना का बेहतर लाभ लोगों को मिल रहा है।

