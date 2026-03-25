चीन के शांक्सी में प्राइमरी स्कूल में नोरोवायरस का प्रकोप, कई बच्चे संक्रमित

ताइयुआन, 25 मार्च (आईएएनएस)। उत्तरी चीन के शांक्सी प्रांत की राजधानी ताइयुआन के शियाओडियन जिले के युकाई प्राइमरी स्कूल में बुधवार सुबह उल्टी और दस्त के बड़े मामले सामने आए। स्थानीय शिक्षा अधिकारियों के अनुसार, शुरुआती टेस्ट में नोरोवायरस इन्फेक्शन की पुष्टि हुई है।

जिला शिक्षा ब्यूरो के एक अधिकारी ने कहा कि 100 से ज्यादा स्टूडेंट्स ने छुट्टी ली है और मामलों की सही संख्या की पुष्टि करने की कोशिशें चल रही हैं। प्रभावित कैंपस में क्लास रोक दी गई हैं और शिक्षक दूसरे स्टूडेंट्स की पढ़ाई बिना किसी रुकावट सुनिश्चित करने के लिए ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं।

न्यूज एजेंसी सिन्हुआ ने बताया कि स्वास्थ्य अधिकारियों ने डिसइंफेक्शन प्रोटोकॉल और एपिडेमियोलॉजिकल जांच शुरू कर दी है, जबकि बीमारी फैलने की वजह की जांच अभी भी जारी है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, नोरोवायरस एक वायरल बीमारी है, जो दुनिया भर में एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस का सबसे आम कारण है। नोरोवायरस के लक्षणों में अचानक दस्त और उल्टी शामिल हैं। नए सबूत बताते हैं कि नोरोवायरस संक्रमण आंतों में सूजन और कुपोषण से जुड़ा है और लंबे समय तक बीमारी का कारण बन सकता है। इसे कभी-कभी 'पेट का फ्लू' या 'पेट का कीड़ा' भी कहा जाता है।

हालांकि, नोरोवायरस बीमारी फ्लू से संबंधित नहीं है। फ्लू इन्फ्लूएंजा वायरस के कारण होता है। नोरोवायरस एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस का कारण बनता है, जो पेट या आंतों की सूजन है।

हर साल नोरोवायरस के लगभग 685 मिलियन मामले देखे जाते हैं, जिसमें 5 साल से कम उम्र के बच्चों में 200 मिलियन मामले शामिल हैं। नोरोवायरस से हर साल लगभग 2,00,000 मौतें होती हैं, जिसमें 50,000 बच्चों की मौतें शामिल हैं, जो मुख्य रूप से कम आय वाले देशों पर असर डालती हैं।

हेल्थकेयर लागत और आर्थिक नुकसान के कारण नोरोवायरस की वजह से दुनिया भर में 60 बिलियन डॉलर का नुकसान होने का अनुमान है। नोरोवायरस बीमारी वाले ज्यादातर लोग 1 से 3 दिन में ठीक हो जाते हैं। लेकिन वे कुछ दिनों बाद भी वायरस फैला सकते हैं।

अगर आपको नोरोवायरस बीमारी है, तो आप बहुत बीमार महसूस कर सकते हैं, और दिन में कई बार उल्टी या दस्त हो सकते हैं। इससे डिहाइड्रेशन (शरीर से पानी की कमी) हो सकता है, खासकर छोटे बच्चों, बड़े लोगों और दूसरी बीमारियों वाले लोगों में।

--आईएएनएस

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