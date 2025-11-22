चमोली : प्रधानमंत्री जन औषधि योजना से आमजन को मिल रही बड़ी राहत, कम पैसे में लोग खरीद रहे दवाएं

चमोली, 21 नवंबर (आईएएनएस)। उत्तराखंड के चमोली में प्रधानमंत्री जन औषधि योजना आम लोगों के लिए बड़ी सहायक साबित हो रही है। भारत सरकार की यह महत्वाकांक्षी योजना देशभर में गुणवत्तापूर्ण और किफायती दवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू की गई थी।

इसी क्रम में चमोली में भी जन औषधि केंद्र संचालित हैं, जिनसे स्थानीय जनता को दवाइयों पर 50 से 90 प्रतिशत तक की बचत हो रही है।

उप जिला चिकित्सालय कर्णप्रयाग में संचालित जन औषधि केंद्र में प्रतिदिन बड़ी संख्या में मरीज सस्ती दवाइयां खरीदने पहुंच रहे हैं। लोगों का कहना है कि उन्हें यहां मिल रही जेनेरिक दवाएं न केवल किफायती हैं बल्कि गुणवत्ता के मामले में भी भरोसेमंद हैं।

कई मरीजों का कहना है कि बाजार की महंगी दवाएं लेना उनके लिए मुश्किल हो जाता था, ऐसे में जन औषधि केंद्र उनके लिए वरदान साबित हो रही है। इससे उनको कम पैसे में अच्छी दवाएं मिल रही हैं।

इस योजना के तहत सरकार द्वारा संचालित केंद्रों में हृदय रोग, मधुमेह, संक्रमण सहित कई गंभीर बीमारियों के उपचार में इस्तेमाल होने वाली दवाएं काफी कम कीमत पर उपलब्ध हैं। इससे गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को आर्थिक राहत मिल रही है, जो अक्सर महंगी दवाओं के कारण उपचार अधूरा छोड़ देते थे।

जन औषधि योजना न केवल मरीजों को राहत दे रही है, बल्कि युवा उद्यमियों के लिए रोजगार के नए अवसर भी पैदा कर रही है। केंद्रों के संचालन से स्थानीय स्तर पर रोजगार बढ़ रहा है और स्वास्थ्य सेवाओं तक लोगों की पहुंच भी आसान हो रही है।

प्रधानमंत्री जन औषधि योजना चमोली जिले में स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत बना रही है और आमजन को सस्ती व गुणवत्तापूर्ण दवाओं के माध्यम से स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करने में अहम भूमिका निभा रही है।

उप जिला चिकित्सालय कर्णप्रयाग के जन औषधि केंद्र की फार्मेसिस्ट शिवानी जोशी ने आईएएनएस से बात करते हुए कहा, "जन औषधि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाई गई बहुत अच्छी योजना है। इसमें मधुमेह सहित कई रोगों की दवाएं कम दाम में मिल जाती हैं। जो दवाइयां लोग बाहर से 100 से 150 रुपए में खरीदते हैं, वही यहां पर 10 से 15 रुपए में मिल जाती हैं।"

लाभार्थी मनोज डिमरी ने कहा कि सरकार की अच्छी योजना है, जो दवा बाजार में महंगी है, वो यहां पर हम लोगों को कम पैसे में मिल जाती है।

लाभार्थी मिलन ने कहा, "मैं जन औषधि केंद्र से दवाएं लेने आई हूं, जहां अच्छी दवाएं कम पैसे पर मिल रही हैं। हम लोग महंगी दवाएं नहीं खरीद सकते हैं। हमारे लिए ये बहुत फायदेमंद है। केंद्र सरकार की ओर से चलाई जा रही ये योजना बहुत अच्छी है।"

--आईएएनएस

एसएके/एबीएम