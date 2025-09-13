चमकदार त्वचा से लेकर मजबूत बाल तक विटामिन ई के हैं ढेरों फायदे

नई दिल्ली, 13 सितंबर (आईएएनएस)। हम जो खाना खाते हैं, उसमें कई तरह के पोषक तत्व होते हैं। इन पोषक तत्वों में कुछ ऐसे भी होते हैं जो शरीर को सिर्फ बीमारियों से ही नहीं बचाते, बल्कि हमें बाहर से भी सुंदर और जवान बनाए रखते हैं। विटामिन ई ऐसा ही एक जरूरी पोषक तत्व है। यह शरीर में चर्बी वाले हिस्सों में जमा होता है और लंबे समय तक असर करता है।

अमेरिकन नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के मुताबिक, विटामिन ई एक एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है, जो शरीर में मौजूद 'फ्री रेडिकल्स' के खिलाफ प्रभावी होता है। ये फ्री रेडिकल्स हमारे शरीर की कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाते हैं और हमें बीमार बना सकते हैं। विटामिन ई इनसे लड़कर हमें सुरक्षित रखता है।

विटामिन ई के कई फायदे हैं, लेकिन सबसे बड़ा फायदा है कि यह हमारी त्वचा और बालों को स्वस्थ और सुंदर बनाता है। आज के समय में धूल, धूप और प्रदूषण के कारण त्वचा पर जल्दी बूढ़ापे के लक्षण दिखने लगते हैं, लेकिन अगर शरीर में विटामिन ई की मात्रा सही हो, तो त्वचा लंबे समय तक कोमल, चमकदार और जवां बनी रहती है। यह त्वचा की कोशिकाओं को पोषण देता है, और झुर्रियों को दूर करने में मदद करता है। यही वजह है कि ज्यादातर मॉइस्चराइजर और फेस क्रीम में विटामिन ई मिलाया जाता है।

बालों की बात करें तो विटामिन ई बालों की जड़ों तक खून पहुंचाने में मदद करता है, जिससे बाल मजबूत बनते हैं और टूटते नहीं हैं। यह बालों को रूखा और बेजान होने से भी बचाता है। कई लोग विटामिन ई का तेल अपने सिर में लगाते हैं जिससे बालों की चमक बढ़ती है और लंबाई भी। यहां तक कि अगर सिर की त्वचा में खुजली या डैंड्रफ की समस्या हो, तो विटामिन ई वाला तेल राहत पहुंचा सकता है।

इसके अलावा, विटामिन ई दिल के लिए भी अच्छा माना जाता है। यह खून के थक्के बनने से रोकता है, जिससे दिल का दौरा पड़ने की संभावना कम होती है। यह शरीर के इम्यून सिस्टम को भी मजबूत करता है। साथ ही आंखों की रोशनी, मांसपेशियों की ताकत और दिमाग के स्वास्थ्य के लिए भी जरूरी है।

विटामिन ई हमें प्राकृतिक रूप से बहुत सारी चीजों से मिल सकता है, जैसे कि बादाम, मूंगफली, सूरजमुखी के बीज, पालक, सरसों का साग, टमाटर, हरी पत्तेदार सब्जियां और साबुत अनाज। इसके अलावा सूरजमुखी का तेल, जैतून का तेल और मक्का का तेल भी इसके अच्छे स्रोत हैं। आजकल बाजार में विटामिन ई की कैप्सूल या तेल भी मिलते हैं, जिन्हें डॉक्टर की सलाह से लिया जा सकता है।

--आईएएनएस

पीके/एएस