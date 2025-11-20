स्वास्थ्य

बदलते मौसम में ये दस सूप स्वास्थ्य के लिए वरदान, आसपास भी नहीं फटकती बीमारी

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Nov 20, 2025, 10:06 AM

नई दिल्ली, 20 नवंबर (आईएएनएस)। सूप सिर्फ स्वाद के लिए नहीं, बल्कि सेहत के लिए भी बेहद फायदेमंद माने जाते हैं, खासकर जब बात आयुर्वेदिक सूप की हो। ये सूप शरीर की पाचन शक्ति को बढ़ाते हैं, इम्युनिटी मजबूत करते हैं और मौसम के बदलाव में शरीर को संतुलित रखने में मदद करते हैं।

सबसे पहला और सबसे हल्का विकल्प है मूंग दाल सूप। यह आसानी से पच जाता है। इसे बनाने के लिए बस दाल को पकाकर उसमें हल्दी, अदरक, जीरा और थोड़ा घी मिला दें। ये थकान दूर करने और शरीर को डिटॉक्स करने में काफी मदद करता है।

दूसरा सूप है अदरक-लहसुन सूप, जो सर्दियों में गर्माहट देता है। एक चुटकी काली मिर्च डालने से इसका स्वाद भी बढ़ जाता है और गले में आराम मिलता है।

अगर खून की कमी, कमजोरी या स्किन की चमक बढ़ानी हो तो गाजर-चुकंदर सूप बहुत पसंद किया जाता है। उबली हुई सब्जियों को पीसकर काली मिर्च और नींबू मिलाएं। ये बहुत ताजगी देता है।

इस मौसम में पत्ता गोभी और पालक सूप भी एक अच्छा विकल्प है।

इसके बाद आता है कॉर्न और मिक्स वेज सूप, जो बेहद स्वादिष्ट होता है और सर्दियों में एनर्जी देता है। इसमें गाजर, बीन्स और कॉर्न डालने से इसका फ्लेवर और बढ़ जाता है।

अगर ठंड-जुकाम से छुटकारा चाहिए तो तुलसी-अदरक सूप बढ़िया विकल्प है। तुलसी की पत्तियां, अदरक और दालचीनी उबालकर छान लें। इसे धीरे-धीरे पीने से आराम मिलता है।

पाचन हल्का रखने के लिए लौकी-दाल सूप बहुत अच्छा माना जाता है। यह हल्का होता है और घी-अदरक के साथ इसकी तासीर और संतुलित हो जाती है।

हर घर में पसंद किया जाने वाला टमाटर सूप भी बढ़िया विकल्प है। बस इसे अदरक और थोड़ा-सा घी मिलाकर पकाएं ताकि इसकी पित्त बढ़ाने वाली तासीर संतुलित हो जाए।

अगर जोड़ों में जकड़न हो तो मेथी-लहसुन सूप बेहद आरामदायक लगता है। मेथी के पत्ते, अदरक और लहसुन घी में हल्का भूनकर उबालें। यह सर्दियों में खासतौर पर फायदेमंद होता है।

अगर आप कुछ मीठा चाहते हैं तो शकरकंद सूप भी शानदार विकल्प है। उबली शकरकंद में दालचीनी और घी मिलाकर बनाया गया यह सूप सर्दी में गर्माहट देता है और पेट को भी आराम देता है।

--आईएएनएस

पीआईएम/वीसी

Related posts

Loading...

More from author

Loading...