स्वास्थ्य

ब्रेस्ट इम्प्लांट से दर्द झेल चुकीं शर्लिन चोपड़ा ने बयां किया अनुभव, कर ली तौबा

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Nov 21, 2025, 03:00 PM

मुंबई, 21 नवंबर (आईएएनएस)। एक्ट्रेस और मॉडल शर्लिन चोपड़ा ने सोशल मीडिया पर अपने ब्रेस्ट से सिलिकॉन कप्स रिमूव कराने की जानकारी शेयर की थी। इस दौरान उन्होंने बताया कि वह 2021 से लेकर 10 नवंबर तक लगातार पुराने दर्द से जूझ रही थीं। ब्रेस्ट इम्प्लांट हटवाने के बाद अब उन्होंने इस सबसे तौबा कर ली है।

उन्होंने कहा, ''मुझे गर्दन में दर्द, कंधे और पीठ में दर्द, सीने में तकलीफ, सांस लेने में कठिनाई और ब्रेन फॉग जैसी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। जब कई मेडिकल जांच करवाई तो पता चला कि इसका असली कारण मेरे भारी ब्रेस्ट इम्प्लांट थे।''

मीडिया से बातचीत के दौरान शर्लिन ने कहा, ''इन भारी इम्प्लांट को हटवाने के बाद मेरा करीब दो किलो वजन कम हो गया, जिससे शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से राहत मिली है। अब न सिर्फ दर्द से राहत मिली है, बल्कि आर्टिफिशियल बोझ से भी छुटकारा मिल गया है।''

शर्लिन ने अपने अनुभव के जरिए आने वाली पीढ़ियों को भी चेतावनी दी। उन्होंने कहा, "मैं सोच रही थी कि जब प्रकृति ने शरीर का विकास सही ढंग से किया होता है, तो हमें भारी ब्रेस्ट इम्प्लांट करवाने की जरूरत क्यों पड़ती है?"

उन्होंने स्पष्ट किया कि आजकल लोग सोशल मीडिया पर लाइक और व्यूज की चाहत में अपने शरीर के साथ खिलवाड़ कर बैठते हैं और इस तरह के फैसले जीवन के लिए जोखिम पैदा कर सकते हैं। अब उन्होंने ठान लिया है कि वे अपने शरीर के साथ किसी भी तरह का कोई खिलवाड़ नहीं करेंगी।

दरअसल, ब्रेस्ट इम्प्लांट एक कॉस्मेटिक सर्जरी होती है, जिसमें स्तनों के आकार को बढ़ाने या बदलने के लिए सिलिकॉन या अन्य सामग्री के इम्प्लांट लगाए जाते हैं। यह इम्प्लांट स्तन के नीचे छोटे चीरे के माध्यम से शरीर में फिट किया जाता है।

ब्रेस्ट इम्प्लांट को लेकर शर्लिन ने सोशल मीडिया के जरिए युवाओं से अपील की थी कि वे किसी भी कॉस्मेटिक प्रक्रिया को शुरू करने से पहले उसके सभी सकारात्मक और नकारात्मक पहलुओं को अच्छे से जान लें। उन्होंने कहा कि अपने फैमिली मेंबर्स और एक्सपर्ट्स से विचार-विमर्श करना बेहद जरूरी है ताकि किसी भी तरह का फैसला जल्दबाजी में न हो।

--आईएएनएस

पीके/वीसी

Related posts

Loading...

More from author

Loading...