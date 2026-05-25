बुर्किना फासो ने इबोला के रोकथाम उपायों को किया मजबूत, भारत ने भेजी मेडिकल सप्लाई और सुरक्षा किट

औगाडूडू, 24 मई (आईएएनएस)। सेंट्रल अफ्रीकी देश बुर्किना फासो ने इबोला वायरस बीमारी से बचाव के उपाय और मजबूत कर दिए हैं। स्वास्थ्य अधिकारियों ने जोर देकर कहा है कि देश में अब तक इसका कोई मामला सामने नहीं आया है।

बुर्किना फासो के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा है कि देश में खासकर देश के प्रवेश बिंदुओं पर इबोला के संभावित खतरे को देखते हुए महामारी विज्ञान निगरानी को और मजबूत किया गया है। सभी स्वास्थ्य सुविधाओं को अलर्ट पर रखा गया है ताकि किसी भी संदिग्ध मामले की जल्द पहचान की जा सके। इसके साथ ही राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं की क्षमता बढ़ाई गई है और मोबाइल लैब्स की तैनाती भी की जा रही है ताकि मामलों की तुरंत जांच हो सके।

सरकार ने आइसोलेशन सेंटर और उपचार सुविधाओं की तैयारी भी तेज कर दी है तथा आपातकालीन स्वास्थ्य प्रतिक्रिया संचालन केंद्र को सक्रिय कर दिया गया है। हालांकि अब तक देश में इबोला का कोई मामला दर्ज नहीं हुआ है।

अफ्रीका में इबोला के बढ़ते खतरे के बीच भारत ने अफ्रीका सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन को जरूरी मेडिकल सप्लाई और सुरक्षा किट की पहली खेप भेजी है।

विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि भारत अफ्रीका के साथ इस सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात स्थिति में पूरी मजबूती से खड़ा है। सरकार ने भारत के नागरिकों को भी सलाह दी है कि वे कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान में रहते या यात्रा करते समय स्थानीय स्वास्थ्य दिशानिर्देशों का पालन करें और अतिरिक्त सावधानी बरतें।

विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस स्थिति को अंतर्राष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल (पीएचईआईसी) घोषित कर दिया है।

--आईएएनएस

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