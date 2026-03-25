बिना दवा शुगर करना है कंट्रोल? आपके घर में मौजूद इन चीजों से मिलेगी मदद

नई दिल्ली, 24 मार्च (आईएएनएस)। डायबिटीज आजकल बहुत आम समस्या बन गई है। लेकिन अच्छी बात ये है कि इसे कंट्रोल करने के लिए हर बार दवाइयों पर ही निर्भर रहना जरूरी नहीं होता। हमारे घर में ही ऐसी कई चीजें मौजूद हैं, जो सही तरीके से इस्तेमाल की जाएं तो शुगर लेवल को मैनेज करने में मदद कर सकती हैं।

सबसे पहले बात करते हैं मेथी की। मेथी के दाने लगभग हर किचन में मिल जाते हैं। इसमें घुलनशील फाइबर होता है, जो खाने के बाद शुगर के अचानक बढ़ने को रोकने में मदद करता है। आप रात में एक चम्मच मेथी दाना पानी में भिगो दें और सुबह खाली पेट उस पानी के साथ दाने भी खा लें। इससे धीरे-धीरे फर्क दिखने लगता है।

दूसरा है दालचीनी। यह सिर्फ खाने का स्वाद बढ़ाने के लिए ही नहीं, बल्कि शुगर कंट्रोल के लिए भी जानी जाती है। दालचीनी इंसुलिन की संवेदनशीलता को बेहतर बनाने में मदद कर सकती है। आप इसे चाय में डालकर पी सकते हैं या फिर हल्का सा पाउडर अपनी सब्जी या दलिया में मिला सकते हैं।

तीसरा है तुलसी। तुलसी को आयुर्वेद में बहुत खास माना जाता है। यह शरीर में तनाव को कम करने में मदद करती है, और जब तनाव कम होता है तो ब्लड शुगर भी ज्यादा स्थिर रहता है। रोज सुबह 4-5 तुलसी के पत्ते चबाने से फायदा मिल सकता है।

इसके साथ ही एलोवेरा भी एक अच्छा विकल्प है। एलोवेरा में ऐसे तत्व पाए जाते हैं, जो ब्लड शुगर और कोलेस्ट्रॉल दोनों को संतुलित रखने में मदद कर सकते हैं। आप एलोवेरा जूस का सेवन कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि इसे सीमित मात्रा में ही लें।

ये सभी घरेलू उपाय मददगार हो सकते हैं, लेकिन इन्हें अपनाने के साथ-साथ अपनी लाइफस्टाइल पर भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। नियमित एक्सरसाइज, संतुलित आहार और सही समय पर खाना ये सब चीजें मिलकर ही शुगर को कंट्रोल में रखती हैं।

--आईएएनएस

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