स्वास्थ्य

भीषण गर्मी में सेहत का साथी 'कच्चा आम,' सेवन से कई फायदे

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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May 13, 2026, 09:40 AM

नई दिल्ली, 12 मई (आईएएनएस)। देश भर में तेजी से बढ़ते तापमान और लू की चपेट के बीच सेहत का खास ख्याल रखना बेहद जरूरी हो गया है। इस गर्मी के मौसम में बाजार में उपलब्ध कच्चा आम न सिर्फ स्वाद बढ़ाता है, बल्कि शरीर को हाइड्रेट रखने, पाचन सुधारने और तरोताजा रखने का प्राकृतिक और पारंपरिक तरीका भी है।

नेशनल हेल्थ मिशन (एनएचएम) के अनुसार, खट्टे स्वाद वाला कच्चा आम गर्मियों में कई स्वास्थ्य समस्याओं से निपटने में सहायक साबित हो सकता है। यह सिर्फ चटनी, अचार या पन्ना बनाने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके नियमित सेवन से शरीर को अंदर से एक-दो नहीं कई फायदे मिलते हैं-

शरीर को हाइड्रेट रखने में सहायक: गर्मी में पसीना ज्यादा आने से शरीर में पानी की कमी हो जाती है। कच्चा आम प्राकृतिक रूप से शरीर को हाइड्रेट रखने में मदद करता है। इसमें मौजूद इलेक्ट्रोलाइट्स शरीर के पानी का स्तर बनाए रखते हैं और गर्मी से होने वाली थकान को कम करते हैं।

पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है: गर्मियों में पाचन संबंधी समस्याएं जैसे कब्ज, एसिडिटी और भूख न लगना आम हैं। कच्चा आम पाचन एंजाइम्स को सक्रिय करता है, जिससे भोजन अच्छे से पचता है और आंतों की सेहत सुधरती है।

कोलेस्ट्रॉल नियंत्रण में मददगार: कच्चे आम में फाइबर की अच्छी मात्रा होती है, जो कोलेस्ट्रॉल के स्तर को नियंत्रित रखने में सहायक है। इससे हृदय संबंधी जोखिम भी कम होता है।

आंतों को स्वस्थ रखता है: इसमें मौजूद प्रीबायोटिक्स अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ावा देते हैं, जिससे आंतों का स्वास्थ्य बेहतर रहता है और इम्युनिटी मजबूत होती है।

इसके सेवन के कई तरीके हैं, जैसे कच्चे आम का पन्ना बनाकर पी सकते हैं। कच्चे आम की चटनी या सलाद के रूप में इस्तेमाल करें। थोड़ी मात्रा में नमक, काला नमक और जीरा मिलाकर खा सकते हैं।

हालांकि, ज्यादा मात्रा में सेवन से बचना चाहिए, खासकर जिन लोगों को एसिडिटी की शिकायत हो। गर्भवती महिलाएं और किसी भी बीमारी से पीड़ित व्यक्ति डॉक्टर या न्यूट्रिशनिस्ट की सलाह के बाद ही शामिल करें।

--आईएएनएस

एमटी/डीकेपी

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