भीषण गर्मी में चुनौतियों से भरा है सफर करना, जानें क्या करें, क्या नहीं?

नई दिल्ली, 24 मई (आईएएनएस)। देश के कई हिस्सों में इन दिनों भीषण गर्मी का कहर जारी है। कई राज्यों में ऑरेंज और रेड अलर्ट भी जारी किया गया है। वहीं, 25 मई से 2 जून तक नौतपा पड़ने वाला है, जिस दौरान गर्मी और भी बढ़ने की संभावना है। ऐसे में यात्रा करने वाले लोगों के लिए सावधानी बरतना बेहद जरूरी हो गया है।

भारत सरकार के नेशनल हेल्थ मिशन (एनएचएम) ने गर्मियों में यात्रा को सुरक्षित और आरामदायक बनाने के लिए जरूरी सुझाव जारी किए हैं। मिशन का कहना है कि थोड़ी सी तैयारी और सही सावधानियों से गर्मी के मौसम में यात्रा को आसान बनाया जा सकता है।

यात्रा से पहले की तैयारी : यात्रा शुरू करने से पहले अच्छी नींद लें और पर्याप्त आराम करें। हल्के, सूती और ढीले कपड़े पहनें ताकि शरीर में हवा का आवागमन बना रहे और गर्मी कम लगे। धूप से बचाव के लिए छाता, टोपी, सनग्लासेज और एसपीएफ वाला सनस्क्रीन साथ रखें।

यात्रा के दौरान रखें इन बातों का ध्यान : खाली पेट कभी यात्रा पर न निकलें। घर से हल्का नाश्ता जरूर करें। हमेशा पानी की बोतल साथ रखें और बार-बार छोटे-छोटे घूंट लेकर पानी पीते रहें। अपने पास ओआरएस, नींबू पानी, नारियल पानी या ग्लूकोज पाउडर रखें। इससे डिहाइड्रेशन से बचाव होगा। वहीं, भोजन हल्का, ताजा और आसानी से पचने वाला चुनें। भारी, तला-भुना या बाहर का खाना कतई न करें। बच्चों और बुजुर्गों पर खास नजर रखें। उन्हें हर थोड़ी देर में पानी पिलाते रहें।

अन्य जरूरी सावधानियां : दोपहर 12 बजे से 3 बजे के बीच अगर संभव हो तो यात्रा से बचें। वाहन में एसी का तापमान बहुत कम न रखें। अगर कहीं रुकना हो तो छायादार और ठंडी जगह चुनें। थकान महसूस होने पर तुरंत आराम करें। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि डिहाइड्रेशन और हीट स्ट्रोक से बचने के लिए पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स का संतुलन बनाए रखना सबसे जरूरी है।

--आईएएनएस

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