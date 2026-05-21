भीषण गर्मी के बीच गंगा राम अस्पताल के डॉक्टर की सलाह, 'सीधी धूप से बचें और पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं'

नई दिल्ली, 20 मई (आईएएनएस)। सर गंगा राम अस्पताल के एक वरिष्ठ डॉक्टर ने बुधवार को देश के विभिन्न हिस्सों में पड़ रही भीषण गर्मी के मद्देनजर लोगों को सीधी धूप से बचने और पर्याप्त मात्रा में पानी पीने की सलाह दी।

भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के अनुसार, दिल्ली-एनसीआर, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में इस सप्ताह भीषण गर्मी पड़ने की आशंका है। मौसम एजेंसी ने दिल्ली-एनसीआर के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जिसमें निवासियों को आने वाले दिनों में लंबे समय तक भीषण गर्मी जैसी स्थिति की चेतावनी दी गई है।

आईएएनएस से बात करते हुए, सर गंगा राम अस्पताल के वरिष्ठ सलाहकार डॉ. अतुल काकर ने बताया कि लोगों को गर्मी से संबंधित तीन प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।

उन्होंने कहा कि एक है हीट एग्जॉस्टशन, जिसमें व्यक्ति कमजोर, सुस्त, बुखार से पीड़ित और ऊर्जाहीन महसूस करता है। उन्होंने बताया कि दूसरा प्रकार गर्मी से संबंधित ऐंठन है, जैसे मांसपेशियों में ऐंठन। डॉक्टर ने आगे कहा कि अंत में, गर्मी से संबंधित गंभीर जटिलता हीट स्ट्रोक है, जो एक आपातकालीन स्थिति है।

उन्होंने बताया कि इस वर्ष सर गंगा राम अस्पताल में अब तक हीट क्रैम्प्स और हीट एग्जॉस्टशन की शिकायतें दर्ज की गई हैं। मरीज थकान, मांसपेशियों में दर्द और बुखार की शिकायत लेकर आ रहे हैं। ये सभी समस्याएं अत्यधिक गर्मी से संबंधित हैं।

डी. काकर ने लू के प्रभाव से बचने के उपाय भी बताए।

उन्होंने कहा कि धूप में सीधे निकलने से बचना चाहिए। दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक सूर्य की गर्मी अपने चरम पर होती है। यदि लोगों को इस दौरान बाहर जाना ही पड़े, तो उन्हें खुद को ठीक से ढकना चाहिए। अपने सिर को ढकने के लिए छाते या किसी और चीज का इस्तेमाल करें। साथ ही, शरीर में पानी की कमी न होने देने के लिए ओआरएस का पानी, लस्सी आदि पीते रहें। ऐसे उपाय लोगों को खुद को बचाने में मदद करेंगे।

डॉ. काकर ने वरिष्ठ नागरिकों और कैंसर, गुर्दे और हृदय संबंधी बीमारियों जैसी स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे लोगों को सलाह दी कि वे हर हाल में सीधी धूप से बचें। उन्होंने कहा कि ऐसे मरीज गर्मी से बुरी तरह प्रभावित होते हैं। इसलिए, उन्हें पर्याप्त मात्रा में पानी पीना चाहिए और समय पर दवाइयां लेते रहना चाहिए।

उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि किसी भी तरह की अतिरिक्त दवाइयां डॉक्टर की सलाह के बाद ही लेनी चाहिए।

--आईएएनएस

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