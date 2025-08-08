भारतीय फार्मा मार्केट में जुलाई में 7.9 प्रतिशत की वृद्धि : रिपोर्ट

नई दिल्ली, 8 अगस्त (आईएएनएस)। भारतीय फार्मा मार्केट (आईपीएम) में इस वर्ष जुलाई में 7.9 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। इसके अलावा, हृदय तथा मधुमेह-रोधी थेरेपी सेगमेंट में अच्छी बिक्री देखी गई। यह जानकारी हाल ही में आई एक रिपोर्ट में दी गई।

मार्केट रिसर्च फर्म फार्मारैक की रिपोर्ट से पता चला है कि हृदय और मधुमेह-रोधी उपचार, के मूल्य में क्रमशः 14.1 प्रतिशत और 9 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, जिनका कुल घरेलू बाजार में लगभग 25 प्रतिशत हिस्सा है।

यूरोलॉजी और एंटीनियोप्लास्टिक्स जैसे कई सुपर ग्रुप ने भी दोहरे अंकों में मूल्य वृद्धि दर्ज की। रेस्पिरेटरी सेगमेंट में भी 9.2 प्रतिशत मूल्य वृद्धि दर्ज की गई।

फार्मारैक की उपाध्यक्ष (कमर्शियस) शीतल सपाले ने कहा, "जुलाई महीने में अधिकतर उपचारों के लिए नए उत्पाद और मूल्य वृद्धि ने बाजार की वृद्धि को गति दी है।"

सपाले ने आगे कहा, "शीर्ष उपचारों में, केवल हृदय और संक्रमण-रोधी दवाओं की ही बिक्री में मजबूत वृद्धि हुई है। नए उत्पादों के आने से मधुमेह-रोधी क्षेत्र में भी वृद्धि हुई है।"

इस बीच, रिपोर्ट में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि जीएलपी-1 एगोनिस्ट मार्केट में लगातार सकारात्मक रुझान बना हुआ है।

रिपोर्ट के अनुसार, सेमाग्लूटाइड और टिरज़ेपेटाइड इस बाजार की वृद्धि को गति दे रहे हैं।

सेमाग्लूटाइड का विपणन रायबेलसस (ओरल), वेगोवी (इंजेक्शन) के रूप में किया जाता है, जबकि टिरजेपेटाइड मौनजारो ब्रांड के तहत बेचा जाता है।

दोनों इंजेक्शन वाली दवाओं का उपयोग टाइप 2 मधुमेह के इलाज और वजन घटाने में मदद के लिए किया जाता है।

सपाले ने कहा, "जुलाई महीने में तेजी देखी गई है। यह बाजार में दोनों नए लॉन्च किए गए ब्रांडों के एग्रेसिव प्रमोशन के कारण हो सकता है। हालांकि तिरजेपेटाइड के लॉन्च ने सेमाग्लूटाइड (रायबेलसस) को प्रभावित किया था। हम देखते हैं कि वेगोवी इस अणु को मजबूत बिक्री गति के साथ वापस ला रहा है।

इसके अलावा, रिपोर्ट में उन रणनीतिक क्षेत्रों पर भी ध्यान केंद्रित किया गया है, जो भारतीय फार्मा उद्योग में तेजी से विकास को गति दे रहे हैं। इनमें बायोलॉजिक्स और बायोसिमिलर शामिल हैं, जो भारतीय फार्मा बाजार की तस्वीर बदल रहे हैं।

सपाले ने कहा, "बायोसिमिलर बाजार आज लगभग 3,900 करोड़ रुपए का है, जो पांच वर्ष की 15 प्रतिशत के सीएजीआर से बढ़ रहा है।"

--आईएएनएस

एसकेटी/