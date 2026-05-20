स्वास्थ्य

भारत सभी नागरिकों के लिए किफायती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं का तेजी से विस्तार कर रहा : जेपी नड्डा

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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May 20, 2026, 09:54 AM

नई दिल्ली, 20 मई (आईएएनएस)। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने स्विट्जरलैंड के जिनेवा में चल रही 79वीं विश्व स्वास्थ्य सभा को संबोधित किया।

जे.पी. नड्डा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट कर भारत की स्वास्थ्य नीतियों और वैश्विक स्वास्थ्य के प्रति अपनी अटूट प्रतिबद्धता को दोहराया। उन्होंने लिखा, "जिनेवा में 79वीं विश्व स्वास्थ्य सभा को संबोधित किया और यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, डिजिटल स्वास्थ्य नवाचार और वैश्विक स्वास्थ्य एकजुटता के प्रति भारत की अटूट प्रतिबद्धता को व्यक्त किया।"

उन्होंने कहा कि 'पूरी सरकार' और 'पूरे समाज' के दृष्टिकोण से प्रेरित होकर भारत सभी नागरिकों के लिए किफायती, सुलभ और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं का तेजी से विस्तार कर रहा है।

नड्डा ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (एबीडीएम) को विशेष रूप से उल्लेख करते हुए बताया कि इस मिशन के तहत अब 880 मिलियन से अधिक भारतीयों को यूनिक डिजिटल हेल्थ आईडी जारी की जा चुकी है। इस डिजिटल इकोसिस्टम ने स्वास्थ्य सेवाओं को निर्बाध, एकीकृत और पारदर्शी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मरीजों का मेडिकल इतिहास, दवाइयां, रिपोर्ट्स और इलाज की जानकारी अब एक क्लिक पर उपलब्ध हो रही है, जिससे स्वास्थ्य सेवा वितरण की दक्षता और गुणवत्ता दोनों में सुधार हुआ है।

संवाद में नड्डा ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) के भविष्य पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि एआई का विकास नैतिक, समावेशी और मानव-केंद्रित होना चाहिए। एआई को विश्व स्तर पर न्यायसंगत और विश्वसनीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए, न कि केवल कुछ लोगों तक सीमित रखा जाना चाहिए।

'दुनिया की फार्मेसी' के रूप में भारत की भूमिका को फिर से दोहराते हुए, नड्डा ने सस्ती जेनेरिक दवाओं और टीकों के उत्पादन में देश के नेतृत्व पर प्रकाश डाला। कोविड-19 महामारी के दौरान भारत के योगदान को याद करते हुए, उन्होंने कहा कि 'वैक्सीन मैत्री' पहल के तहत, भारत ने लगभग 100 देशों को लगभग 300 मिलियन वैक्सीन की खुराकें उपलब्ध कराईं, जो वैश्विक स्वास्थ्य सहयोग और एकजुटता के प्रति राष्ट्र की अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

उन्होंने अपने संबोधन का समापन यह कहते हुए किया, "एकजुटता की भावना के साथ, आइए यह सभा नीतियों को ठोस परिणामों में बदलने और साझा जिम्मेदारी को सभी के लिए एक स्वस्थ भविष्य में बदलने की दिशा में आगे बढ़े।"

--आईएएनएस

एससीएच

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