भारत ने अफगानिस्तान को फिर भेजी मानवीय मदद, 20 टन जरूरी वैक्सीन की सप्लाई

काबुल/नई दिल्ली, 22 मई (आईएएनएस)। अफगानिस्तान के लिए अपनी मानवीय मदद जारी रखते हुए, भारत ने शुक्रवार को अफगानी बच्चों के बीच टीकाकरण की कोशिशों को बढ़ावा देने के लिए काबुल को 20 टन बैसिलस कैलमेट-गुएरिन (बीसीजी) और टेटनस और डिप्थीरिया (टीडी) वैक्सीन भेजीं।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, "भारत ने अफगानिस्तान के बच्चों के इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम को बढ़ाने के लिए काबुल को बीसीजी और टेटनस और डिप्थीरिया (टीडी) वैक्सीन के लिए 20 टन जरूरी सामान दिया है और भी कंसाइनमेंट भेजे जा रहे हैं। भारत स्वास्थ्य क्षेत्र में अफगानिस्तान के लोगों की मदद करने के लिए प्रतिबद्ध है।"

अप्रैल की शुरुआत में, भारत ने ट्यूबरकुलोसिस (टीबी) से लड़ने के लिए अफगानिस्तान के बच्चों के इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम को समर्थन करने के लिए 13 टन बीसीजी वैक्सीन और उससे जुड़ा सामान दिया था।

रणधीर जायसवाल ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, "भारत ने अफगानिस्तान के पब्लिक स्वास्थ्य मंत्रालय को ट्यूबरकुलोसिस के खिलाफ बच्चों के इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम को बढ़ाने के लिए 13 टन बीसीजी वैक्सीन और उससे जुड़ा सामान दिया है।"

5 अप्रैल को, भारत ने बाढ़ और भूकंप के बाद लोगों को हुई दिक्कतों की वजह से अफगानिस्तान में मानवीय मदद और आपदा राहत सामग्री (एचएडीआर) भेजी। भारत ने अफगानिस्तान के लोगों के साथ अपनी एकजुटता दिखाई और इस मुश्किल समय में मानवीय मदद देने का वादा किया।

विदेश मंत्रालय ने एक्स पर पोस्ट किया, "हाल ही में आई बाढ़ और भूकंप की वजह से अफगान लोगों को हो रही मुश्किलों के इस समय में, भारत एचएजीआर मटीरियल भेज रहा है, जिसमें किचन सेट, हाइजीन किट, प्लास्टिक शीट, तिरपाल, स्लीपिंग बैग और भी बहुत कुछ शामिल है। भारत अफगानिस्तान के लोगों के साथ एकजुटता दिखाता है और इस मुश्किल समय में मानवीय मदद और समर्थन देने के लिए पक्का इरादा रखता है।"

इससे पहले भारत ने 16 मार्च को काबुल के एक हॉस्पिटल पर पाकिस्तान के हमले में घायल हुए लोगों के मेडिकल इलाज में मदद के लिए अफगानिस्तान को इमरजेंसी दवाइयों, मेडिकल डिस्पोजेबल्स, किट और इक्विपमेंट की 2.5 टन की खेप भेजी थी।

--आईएएनएस

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