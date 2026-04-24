भारत-अफ्रीका समिट सहयोग का नया रास्ता तय करने के लिए बेहद जरूरी है: दक्षिण अफ्रीकी उच्चायुक्त (आईएएनएस इंटरव्यू)

नई दिल्ली, 23 अप्रैल (आईएएनएस)। भारत में दक्षिण अफ्रीका के उच्चायुक्त अनिल सूकलाल ने कहा कि आने वाली इंडिया-अफ्रीका समिट दोनों पक्षों के बीच सहयोग का नया रास्ता बनाने के लिए बहुत जरूरी है।

दक्षिण अफ्रीका के उच्चायुक्त अनिल सूकलाल ने कहा कि यह भारत-अफ्रीका सहयोग के लिए एक नया ब्लूप्रिंट बनाने के लिए एक मुख्य इवेंट होगा।

न्यूज एजेंसी आईएएनएस के साथ एक इंटरव्यू में, सूकलाल ने कहा कि भारत और अफ्रीका मई में होने वाले समिट में सहयोग के जरूरी क्षेत्रों पर चर्चा करेंगे, जिसमें ग्लोबल गवर्नेंस, यूनाइटेड नेशंस, यूएनएससी, ब्रेटन वुड्स संस्थानों और विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) सहित बहुपक्षीय सिस्टम में सुधार शामिल हैं, इसके साथ ही आतंकवाद जैसी आम सुरक्षा चुनौतियों पर भी बात करेंगे। उन्होंने याद दिलाया कि कोविड चुनौती के दौरान अफ्रीका की मदद करने वाले पहले देशों में भारत भी शामिल था।

उन्होंने कहा, "मुझे लगता है कि यह भारत और अफ्रीका का एक साथ आना बहुत जरूरी है। बेशक, अफ्रीकी महाद्वीप और भारत के बीच कई सदियों पुराने मजबूत ऐतिहासिक संबंध रहे हैं। लेकिन, हाल के दिनों में, मुझे लगता है कि 2008 में पहले भारत-अफ्रीका फोरम समिट का उद्घाटन, उसके बाद 2011 में दूसरा और 2015 में तीसरा, जिसमें मैं दक्षिण अफ्रीका के प्रतिनिधिमंडल के हिस्से के तौर पर शामिल था, ने भारत-अफ्रीका सहयोग के लिए एक टेम्पलेट सेट किया है। मुझे लगता है कि आने वाला समिट शायद अफ्रीकी महाद्वीप और भारत के बीच सहयोग का एक नया रास्ता बनाने में बहुत जरूरी होने वाला है। हम उत्साहित हैं कि यह समिट हो रहा है। बेशक, पिछले समिट को एक दशक हो गया है। कई कारणों से, जिनमें से एक कोविड है, जिसने समिट को पहले नहीं होने दिया। लेकिन मुझे लगता है कि भारत और अफ्रीकी महाद्वीप दोनों एक दशक पहले की तुलना में बिल्कुल अलग जगह पर हैं। भारत काफी आगे बढ़ गया है, दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है, सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था है।"

दक्षिण अफ्रीका के उच्चायुक्त अनिल सूकलाल ने कहा, "अफ्रीकी महाद्वीप भी अब तेजी से बढ़ रहा है। हमारे सामने सामान्य चुनौतियां हैं, हमारे विकास से जुड़ी चुनौतियां हैं। हम महाद्वीप के अपने देशों और अपने लोगों के लिए क्या देखना चाहते हैं, इस बारे में हमारी उम्मीदें कॉमन हैं और भारत के साथ भी ऐसा ही है। मुझे लगता है कि इस समिट में कई ऐसे क्षेत्र पर फोकस किया जाएगा, पिछली समिट को आगे बढ़ाते हुए, मुझे लगता है कि आप सहयोग के जरूरी क्षेत्र में कंटिन्यूटी देखेंगे, ग्लोबल गवर्नेंस के क्षेत्र पर ध्यान देंगे, बहुपक्षीय सिस्टम में सुधार करेंगे, जिसमें संयुक्त राष्ट्र, सुरक्षा परिषद, ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशन्स और मल्टीलेटरल दायरे में डब्ल्यूटीओ शामिल हैं, हमारी कॉमन सुरक्षा चुनौतियों को एड्रेस करेंगे, जिसमें आतंकवाद के मुद्दे भी शामिल हैं, जिनका हम अफ्रीकी महाद्वीप पर भी अनुभव करते हैं, लेकिन डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स पर भी काम कर रहे हैं, खासकर कई खास एरिया में जहां भारत और अफ्रीका ने पिछले एक दशक में मिलकर काम किया है। इसमें एजुकेशन और स्किल्स डेवलपमेंट शामिल होंगे।"

उन्होंने आगे कहा, "पिछली समिट में, भारत ने अफ्रीका के लिए 50,000 स्कॉलरशिप रखी थीं और आज तक, अफ्रीकी कॉन्टिनेंट को 85,000 से ज़्यादा स्कॉलरशिप और स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम दिए जा चुके हैं। और मुझे लगता है कि यह समिट उसी पर आगे बढ़ेगी क्योंकि मेरा मानना ​​है कि जैसा हम इंडिया के मामले में देख रहे हैं, एजुकेशन और स्किल किसी भी देश के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी हैं और यह एक ऐसा एरिया है जहां मेरा मानना ​​है कि इंडिया स्किल बनाने में हमारी मदद करने में, हमारी बहुत युवा आबादी को एजुकेट करने में हमारी मदद करने में एक बहुत ज़रूरी पार्टनर हो सकता है ताकि अफ्रीकी कॉन्टिनेंट के लिए मौजूद बड़े मौकों का फ़ायदा उठाया जा सके।"

उन्होंने फार्मास्यूटिकल सेक्टर और स्वास्थ्य उपकरण में भारत की बढ़ोतरी की तारीफ की और बताया कि अफ्रीका में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कमजोर है। उन्होंने कहा कि इंडस्ट्रियलाइजेशन अफ्रीका के विकास के लिए जरूरी है। भारत इस डोमेन में अफ्रीकी कॉन्टिनेंट के लिए एक बड़ा साझेदार हो सकता है। भारत अफ्रीका के साथ जरूरी सेक्टर में काम कर सकता है, क्योंकि अफ्रीकी कॉन्टिनेंट मिनरल रिसोर्स से भरपूर है।

उच्चायुक्त ने कहा, "हेल्थ सेक्टर में भारत ग्लोबल फार्मास्यूटिकल सेक्टर, हेल्थ इक्विपमेंट के मामले में लीडर है और अफ्रीका में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत कमजोर है, जैसा कि हमने कोविड के दौरान देखा। कोविड की चुनौति के दौरान अफ्रीका की मदद के लिए आने वाले पहले देशों में से एक भारत था और मेरा मानना ​​है कि यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां हम सिनर्जी पा सकते हैं, जहां हम आपसी फायदे के लिए मिलकर काम कर सकते हैं, अफ्रीका को उसके स्वास्थ्य और फार्मास्यूटिकल सेक्टर और बेशक, खेती में मदद कर सकते हैं।"

भारत के कृषि क्षेत्र में विकास का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, "खेती भारत की ताकतों में से एक है और अफ्रीका के पास ग्लोबल खेती लायक 60 फीसदी जमीन है, फिर भी अफ्रीका एक नेट फूड-इम्पोर्टिंग कॉन्टिनेंट है। हम भारत की तरह नई तकनीक का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं ताकि हमारे किसानों को और ज्यादा लोग मेनस्ट्रीम में ला सकें और कॉन्टिनेंट के फायदे के लिए खेती को मॉडर्न बना सकें, ताकि हमारे लोगों के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित हो सके, और हम अपनी-अपनी अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा भी बन सकें? हर खेती सेक्टर हमारी अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के मामले में बहुत उम्मीदें रखता है। नई तकनीक के मामले में, हमने देखा है कि डीपीआई ने गरीबों को मजबूत बनाने और 250 मिलियन से ज्यादा लोगों को बहुत ज्यादा गरीबी से बाहर निकालने के मामले में भारत के लिए क्या किया है। यह एक चुनौती है जिसका हम अभी भी अफ्रीकी महाद्वीप पर सामना कर रहे हैं।"

उच्चायुक्त अनिल सूकलाल ने आगे कहा, "मेरा मानना ​​है कि यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां हम अफ्रीकी देशों को मजबूत बनाने के लिए भारत के साथ काम कर सकते हैं। अफ्रीका बदकिस्मत रहा है क्योंकि हम असल में तीसरी इंडस्ट्रियल क्रांति पर सवार नहीं हुए। हमें मोटे तौर पर उसी से शुरुआत करनी चाहिए। इंडस्ट्रियलाइजेशन अफ्रीका के डेवलपमेंट की चाबी है, लेकिन मेरा मानना ​​है कि आज, नई टेक्नोलॉजी के साथ, अफ्रीका भविष्य में तेजी से आगे बढ़ सकता है और भारत इस डोमेन में हमारा एक बड़ा साझेदार हो सकता है। ये कुछ जरूरी सेक्टर हैं। अफ्रीका मिनरल और मिनरल रिसोर्स के मामले में बहुत समृद्ध देश है, खासकर अब जब नई तकनीक के लिए जरूरी मिनरल पर इतना ज्यादा फोकस है।"

उन्होंने आगे कहा, "मेरा मानना ​​है कि भारत अफ्रीका के साथ मिलकर न सिर्फ पारंपरिक मिनरल्स में, बल्कि जरूरी मिनरल्स में भी अपनी बड़ी क्षमता का फायदा उठा सकता है और हम दोनों के आपसी फायदे के लिए मिलकर काम कर सकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर, यह एक और एरिया है जहां भारत में आप जहां भी जाते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ देखते हैं, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, रेल, रोडवेज और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। अफ्रीका को इसकी जरूरत है। हम इस क्षेत्र पर भी बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। इसलिए, मुझे लगता है कि यह एक और बहुत जरूरी क्षेत्र है जहां हम आगे चलकर एक-दूसरे के साथ मिलकर काम कर सकते हैं। इसलिए, मुझे पूरा भरोसा है कि अफ्रीका और भारत के बीच इस पार्टनरशिप को मजबूत करने के लिए इन सभी एरिया पर उतना ध्यान दिया जाएगा जितना उन्हें मिलना चाहिए। और मेरा मानना ​​है कि यह समिट भारत-अफ्रीका सहयोग के लिए एक नया ब्लूप्रिंट बनाने वाला एक नया दौर भी होगा। मुझे इस बात का पूरा भरोसा है।"

भारत, अफ्रीकन यूनियन कमीशन के साथ मिलकर 31 मई 2026 को नई दिल्ली में चौथा इंडिया-अफ्रीका फोरम समिट होस्ट करेगा। आने वाले इंडिया-अफ्रीका समिट में दक्षिण अफ्रीका के हिस्सा लेने के बारे में उच्चायुक्त ने कहा, "हम अभी भी इसे फाइनल कर रहे हैं, लेकिन मुझे यकीन है कि बिजनेस समिट के लिए एक बहुत मजबूत बिजनेस डेलीगेशन के साथ हमारा बहुत हाई-लेवल रिप्रेजेंटेशन होगा। हम इसे न केवल कॉन्टिनेंटल और भारत के लेवल पर, बल्कि दक्षिण अफ्रीका और भारत के बीच द्विपक्षीय स्तर पर भी पार्टनरशिप को मजबूत करने के एक बड़े मौके के तौर पर देखते हैं।"

--आईएएनएस

केके/एएस