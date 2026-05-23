बांग्लादेश में खसरा से मृतकों का आंकड़ा 499 पहुंचा, 24 घंटे में 11 बच्चों की मौत

ढाका, 22 मई (आईएएनएस)। बांग्लादेश में खसरा और उससे मिलते-जुलते लक्षणों के कारण बीते 24 घंटों में 11 बच्चों की मौत हो गई। इसके साथ ही 15 मार्च से अब तक मरने वालों की संख्या बढ़कर 499 हो गई है।

स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, ताजा मौतों में से नौ मामलों को संदिग्ध खसरा जनित मौत माना गया है, जबकि दो मौतों की पुष्टि खसरे से हुई है। यह जानकारी आरोग्य सेवा महासंचालनालय (डीजीएचएस) ने दी।

अब तक कुल मौतों में 414 संदिग्ध और 85 पुष्ट खसरा मामलों से जुड़ी मौतें शामिल हैं।

डीजीएचएस के मुताबिक, पिछले 24 घंटों में बांग्लादेश में 1,261 संदिग्ध खसरा मामले सामने आए हैं, जिसके बाद कुल संदिग्ध मामलों की संख्या बढ़कर 60,540 हो गई है।

इसी अवधि में 54 नए पुष्ट खसरा मामलों की भी पुष्टि हुई, जिससे कुल संक्रमितों की संख्या 8,329 पहुंच गई है।

रिपोर्ट के अनुसार, 15 मार्च से अब तक 47,511 संदिग्ध खसरा मरीजों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिनमें से 43,411 लोग ठीक होकर घर लौट चुके हैं।

बांग्लादेश में तेजी से फैल रहे खसरा संक्रमण के बीच यूनिसेफ ने दावा किया है कि उसने पहले की अंतरिम सरकार, जिसका नेतृत्व मोहम्मद यूनुस कर रहे थे, को वैक्सीन की कमी को लेकर कई बार चेतावनी दी थी।

ढाका में आयोजित प्रेस वार्ता में बांग्लादेश में यूनिसेफ की प्रतिनिधि राणा फ्लावर्स ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र एजेंसी ने इस मुद्दे पर स्वास्थ्य मंत्रालय को पांच से छह पत्र भेजे थे और अंतरिम सरकार के कार्यकाल के दौरान 10 बैठकों में भी यह मामला उठाया गया था।

उन्होंने कहा, “2024 से ही हम सरकार को आगाह कर रहे थे कि वैक्सीन की कमी बड़े स्वास्थ्य संकट का कारण बन सकती है। 2024 से 2026 तक हमने लगातार पत्र भेजे और कई बैठकों में यह स्पष्ट किया कि वैक्सीन की तत्काल खरीद जरूरी है, लेकिन ऐसा नहीं किया गया।”

राना फ्लावर्स ने बताया कि यूनिसेफ के उप कार्यकारी निदेशक टेड चैबन ने भी पिछले वर्ष अगस्त में बांग्लादेश दौरे के दौरान विदेश मंत्रालय के साथ बैठक में वैक्सीन संकट पर चिंता जताई थी।

उन्होंने यह भी कहा कि खसरा प्रकोप की जांच के लिए बीएनपी नीत सरकार द्वारा शुरू की गई जांच में यूनिसेफ सभी आवश्यक सबूत उपलब्ध कराएगा।

--आईएएनएस

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