स्वास्थ्य

बांग्लादेश में खसरे के प्रकोप से चार की मौत, मृतकों की संख्या बढ़कर 605 हुई

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Jun 04, 2026, 05:16 PM
बांग्लादेश में खसरे के प्रकोप से चार की मौत, मृतकों की संख्या बढ़कर 605 हुई

ढाका, 4 जून (आईएएनएस)। स्थानीय मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, बांग्लादेश में गुरुवार को खसरा और खसरे जैसे लक्षणों से चार और लोगों की मौत हो गई, जिससे देश में बढ़ते स्वास्थ्य संकट के बीच इस साल 15 मार्च से अब तक पुष्टि और संदिग्ध मौतों की कुल संख्या 605 हो गई है।

स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय (डीजीएचएस) के अनुसार, गुरुवार की सुबह से पहले के 24 घंटों में इन मौतों की सूचना मिली थी।

बांग्लादेशी मीडिया आउटलेट यूएनबी की रिपोर्ट के अनुसार, चार मृतकों में से एक की मौत खसरा से होने की पुष्टि हुई, जबकि शेष तीन की मौत बीमारी के लक्षणों के साथ हुई।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, पुष्टि की गई मौतों की संख्या बढ़कर 91 हो गई है, जबकि संदिग्ध मौतों की संख्या 514 तक पहुंच गई है।

डीजीएचएस ने पिछले 24 घंटों में 1,136 नए संदिग्ध मामले भी दर्ज किए हैं, जिससे कुल संख्या बढ़कर 75,708 हो गई है।

इसके अतिरिक्त, 69 नए पुष्ट मामले सामने आए, जिससे इसी अवधि के दौरान पुष्ट मामलों की कुल संख्या 9,260 हो गई।

बांग्लादेश के डेली स्टार अखबार के एक संपादकीय के अनुसार, देश में खसरा संक्रमण में चिंताजनक वृद्धि हो रही है, जिसके परिणामस्वरूप बच्चों में जटिलताएं और मृत्यु दर बढ़ रही है।

इसमें आगे कहा गया है कि इस महामारी ने देशभर में स्वास्थ्य सुविधाओं पर काफी दबाव डाला है, विशेष रूप से बाल चिकित्सा आईसीयू सहायता, आइसोलेशन वार्ड, वेंटिलेटरी देखभाल और संक्रमण नियंत्रण प्रणालियों पर।

इस बीच, देशभर में खसरे के बढ़ते प्रकोप पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए अवामी लीग ने कहा कि यह संकट कोई 'प्राकृतिक आपदा' नहीं, बल्कि 'शासन की मानव निर्मित विफलता' है जो पूर्व मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार के कार्यकाल के दौरान शुरू हुई और सत्तारूढ़ बांग्लादेश राष्ट्रवादी पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार के तहत भी जारी है।

अवामी लीग ने आरोप लगाया कि इस त्रासदी की जड़ें अंतरिम सरकार के दौरान लिए गए विनाशकारी निर्णयों में निहित हैं।

सितंबर 2025 में अंतरिम शासन के तहत अधिकारियों ने कथित तौर पर संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष (यूनिसेफ) के माध्यम से विश्वसनीय वैक्सीन खरीद प्रणाली को छोड़ दिया और यूनिसेफ की बार-बार की चेतावनियों, जिनमें कई औपचारिक पत्र और उच्च स्तरीय बैठकें शामिल थीं, के बावजूद एक 'कठिन' खुली निविदा प्रक्रिया में बदल दिया।

अवामी लीग ने कहा, "परिणाम पूर्वानुमानित और विनाशकारी था, लाखों बच्चों, विशेषकर पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों में प्रतिरक्षा का भारी अंतर पैदा हो गया है, जो अब पीड़ितों का एक बड़ा हिस्सा हैं। स्वतंत्र जांचकर्ताओं ने इसे प्रशासनिक अहंकार और अक्षमता के कारण रचा गया 'मानव निर्मित नरसंहार' बताया है।"

पार्टी ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री तारिक रहमान और बीएनपी सरकार ने इस साल फरवरी में उभरते संकट की पूरी जानकारी के साथ पदभार संभाला था, लेकिन पिछले चार महीनों में प्रतिक्रिया चिंताजनक रूप से अपर्याप्त रही है, क्योंकि खसरा के प्रकोप से मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है।

तत्काल कार्रवाई की मांग करते हुए अवामी लीग ने बांग्लादेश सरकार से स्पष्ट समयसीमा, लक्ष्य और दैनिक सार्वजनिक रिपोर्टिंग के साथ राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित करने का आग्रह किया। इसने त्वरित आपातकालीन टीकाकरण अभियान और पूर्ण पारदर्शिता एवं अंतरराष्ट्रीय निगरानी के साथ उपचार की भी मांग की।

पार्टी ने अधिकारियों से अंतरिम सरकार के कार्यकाल में हुई खरीद संबंधी विफलताओं की स्वतंत्र और समयबद्ध जांच शुरू करने और दोषियों को जवाबदेह ठहराने का भी आह्वान किया।

--आईएएनएस

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