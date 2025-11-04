स्वास्थ्य

बांग्लादेश में डेंगू का कहर जारी, मृतकों की संख्या 290 के पार

ढाका, 4 नवंबर (आईएएनएस)। बांग्लादेश में डेंगू का कहर जारी है। मंगलवार को और चार मौत रिकॉर्ड हुई, इसके साथ ही मरने वालों की संख्या 290 का आंकड़ा पार कर 292 तक पहुंच गई। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स ने इसकी जानकारी दी।

मृतकों के साथ ही पीड़ितों की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है। राजधानी ढाका में मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है।

इसी समयावधि में 1101 और लोगों को वायरल बुखार के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया। 2025 में संक्रमित मामलों की कुल संख्या बढ़कर 73,923 हो गई, यूनाइटेड न्यूज ऑफ बांग्लादेश (यूएनबी) ने डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज (डीजीएचएस) के हवाले से ये जानकारी दी है।

डीजीएचएस के अनुसार, नए मामले ढाका नॉर्थ सिटी कॉर्पोरेशन (241), ढाका डिवीजन (208), ढाका साउथ सिटी कॉर्पोरेशन (175), बरिशाल (151), चट्टोग्राम डिवीजन (125), मैमनसिंह डिवीजन (75), खुलना डिवीजन (59), राजशाही डिवीजन (45), रंगपुर डिवीजन (19) और सिलहट डिवीजन (3) में रिपोर्ट किए गए।

ढाका टाइम्स के अनुसार 2024 में डेंगू से 575 लोगों की मौत हो गई थी तो 2023 में डेंगू से 1,705 लोगों की जान चली गई थी, यानी 2023 में मौत का आंकड़ा सबसे ज्यादा रहा।

16 सितंबर को, डीजीएचएस ने डेंगू मरीजों के इलाज की चाक चौबंद व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए सरकारी अस्पतालों के लिए नए निर्देश भी जारी किए थे। डीजीएचएस के निदेशक (हॉस्पिटल्स एंड क्लिनिक्स) अबू हुसैन मोहम्मद मैनुल अहसान ने यह निर्देश जारी किया। दिशानिर्देश के अनुसार, बांग्लादेश के सभी अस्पतालों को डेंगू के इलाज के लिए वार्ड बनाने होंगे और एक विशिष्ट मेडिकल टीम बनानी होगी।

बांग्लादेश के प्रमुख दैनिक ढाका ट्रिब्यून ने बताया कि अस्पतालों से एनएस-1 टेस्ट, इमरजेंसी केयर और मरीजों के लिए पर्याप्त दवाओं की सुविधा सुनिश्चित करने को कहा गया।

निर्देश में डेंगू और चिकनगुनिया के मरीजों के इलाज के लिए मेडिसिन, बाल रोग और अन्य रोगों के विशेषज्ञों (चिकित्सकों) का एक बोर्ड बनाने को कहा गया।

निर्देश के अनुसार, इस बोर्ड और डॉक्टरों पर अस्पतालों के ओपीडी में आने वाले मरीजों के इलाज की भी जिम्मेदारी होगी।

इसमें अस्पताल निदेशकों को शहर निगमों या नगर पालिकाओं को अस्पताल परिसर के आसपास मच्छर मारने और साफ-सफाई अभियान चलाने के लिए पत्र भेजने का भी आदेश दिया गया था।

--आईएएनएस

केआर/

