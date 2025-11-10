बांग्लादेश में डेंगू का कहर जारी, छह और लोगों की मौत, मृतकों की संख्या 310 के पार

ढाका, 9 नवंबर (आईएएनएस)। बांग्लादेश में डेंगू का कहर जारी है। रविवार सुबह तक 24 घंटों में इस बीमारी से छह और लोगों की मौत हो गई, जिससे डेंगू से मरने वालों की कुल संख्या बढ़कर 313 हो गई।

यूनाइटेड न्यूज ऑफ बांग्लादेश की रिपोर्ट के अनुसार, इसी अवधि के दौरान 1,195 नए मरीज अस्पताल में भर्ती हुए, जिससे 2025 में डेंगू के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 78,543 हो गई।

ढाका साउथ सिटी कॉर्पोरेशन में दो, ढाका नॉर्थ सिटी कॉर्पोरेशन में दो और बरिशाल डिवीजन में दो नई मौतें दर्ज की गईं।

वर्तमान में ढाका के अस्पतालों में 1,150 मरीजों का इलाज चल रहा है, जबकि 3,337 मरीज बांग्लादेश के अन्य हिस्सों के अस्पतालों में भर्ती हैं।

डीजीएचएस की रिपोर्ट के अनुसार, इस साल डेंगू के मरीजों में 62.3 प्रतिशत पुरुष और 37.7 प्रतिशत महिलाएं थीं। मरने वालों में 52.7 प्रतिशत पुरुष और 47.3 प्रतिशत महिलाएं थीं।

स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के महानिदेशक अबू जाफर ने बताया कि 2025 में डेंगू के मामलों की संख्या पिछले साल की तुलना में अधिक है। हालांकि, मृत्यु दर कम है।

यूनाइटेड न्यूज ऑफ बांग्लादेश ने बताया कि स्वास्थ्य मंत्रालय में 'टाइफाइड टीकाकरण अभियान-2025' पर आयोजित एक प्रेस वार्ता में बोलते हुए उन्होंने कहा कि इस साल डेंगू संक्रमण की संख्या पिछले साल की तुलना में ज्यादा है, लेकिन संक्रमण के अनुपात में मृत्यु दर कम है।

उन्होंने डेंगू की रोकथाम के लिए मच्छरों के प्रजनन और उनके लार्वा को नष्ट करने को महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा, "लोगों को मच्छरदानी का इस्तेमाल करना चाहिए और सुरक्षात्मक उपाय करने चाहिए। ये ज्यादातर व्यक्तिगत जिम्मेदारियां हैं। अगर हम इनकी उपेक्षा करेंगे तो डेंगू का उन्मूलन बहुत मुश्किल होगा।

उन्होंने कहा कि हमारे आंकड़े बताते हैं कि अस्पतालों में डेंगू से होने वाली 50 प्रतिशत से ज्यादा मौतें भर्ती होने के पहले ही दिन हो रही हैं। इससे पता चलता है कि मरीज भी देखभाल की तलाश में हैं। हम अस्पतालों में उचित प्रबंधन सुनिश्चित करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं।

--आईएएनएस

एमएस/डीकेपी