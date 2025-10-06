बांग्लादेश में डेंगू का कहर, 24 घंटे के भीतर 9 और लोगों की मौत

ढाका, 5 अक्टूबर (आईएएनएस)। बांग्लादेश में रविवार सुबह तक पिछले 24 घंटों में डेंगू के कारण 9 और लोगों की मौत हो गई, जो 2025 में दर्ज की गई दूसरी सबसे बड़ी दैनिक संख्या है।

स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय (डीजीएचएस) के अनुसार, इन मौत के ताजा मामलों के साथ बांग्लादेश में मच्छर जनित बीमारी से मरने वालों की संख्या 212 हो गई है। यूनाइटेड न्यूज ऑफ बांग्लादेश की रिपोर्ट के अनुसार, ढाका दक्षिण नगर निगम (8) और ढाका उत्तर नगर निगम (डीएनसीसी) तथा चटगांव संभाग में एक-एक व्यक्ति की मौत हुई है।

इस दौरान, बांग्लादेश में डेंगू के 1,042 नए मामले सामने आए हैं, जिससे 2025 तक कुल मामलों की संख्या बढ़कर 49,907 हो जाएगी। डीजीएचएस के अनुसार, ढाका संभाग (201), ढाका उत्तर नगर निगम (198), बारिशाल संभाग (195), ढाका दक्षिण नगर निगम (121), चटगांव संभाग (104), राजशाही संभाग (82), खुलना संभाग (72), मयमनसिंह संभाग (41), रंगपुर संभाग (23), और सिलहट संभाग (5) में डेंगू के नए मामले सामने आए।

वर्तमान में, बांग्लादेश के विभिन्न अस्पतालों में 2,439 मरीजों का इलाज चल रहा है।

डीजीएचएस ने बताया कि इसी अवधि के दौरान बांग्लादेश में डेंगू के 1,01,214 मामले सामने आए और 1,00,040 मरीज ठीक हुए। 2023 में डेंगू के कारण 1,705 लोगों की मौत हुई, जिससे यह अब तक का सबसे घातक साल बन गया है।

--आईएएनएस

एमएस/डीकेपी