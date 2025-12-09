बांग्लादेश: डेंगू से तीन और मौत, मरने वालों की संख्या 400 के पार

ढाका, 9 दिसंबर (आईएएनएस)। बांग्लादेश में डेंगू से हालात बेकाबू हो चले हैं। बीमारों के साथ ही मृतकों की संख्या में भी जबरदस्त इजाफा देखा जा रहा है। सोमवार से मंगलवार के बीच, महज 24 घंटों में मच्छर जनित बीमारी से 3 लोगों ने दम तोड़ दिया है। इस तरह 2025 में अब तक मृतकों की संख्या बढ़कर 401 हो गई है। ये दावा स्थानीय मीडिया ने सरकारी महकमे की रिपोर्ट के आधार पर किया है।

यूनाइटेड न्यूज ऑफ बांग्लादेश की रिपोर्ट के मुताबिक, इसी दौरान, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज (डीजीएचएस) के मुताबिक, वायरल फीवर के कारण 421 और लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिससे 2025 में संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 98,705 हो गई।

ढाका नॉर्थ सिटी कॉर्पोरेशन में 75 , ढाका डिवीजन में 73, ढाका साउथ सिटी कॉर्पोरेशन में 72, बारिशाल डिवीजन में 64, चटगांव डिवीजन में 63, मयमनसिंह डिवीजन में 31, खुलना डिवीजन में 30, रंगपुर डिवीजन में 1 और राजशाही में 12 मामले सामने आए।

2024 में डेंगू से कुल 575 लोगों की जान गई थी, जबकि 2023 में मृतकों की संख्या 1,705 थी।

6 नवंबर को, बांग्लादेश के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने एडीज मच्छर से होने वाले संक्रमण और बुखार को लेकर एडवाइजरी जारी की थी।

मंत्रालय के इस दिशानिर्देश में उन जरूरी उपायों का जिक्र था जिससे लोगों की मदद हो सकती है। इसमें सुझाव दिया गया था कि बुखार होने या डेंगू के लक्षण दिखने पर प्रशिक्षित चिकित्सक से संपर्क करें और उनकी सलाह पर दवाई लें।

डेंगू एक वायरल इन्फेक्शन है जो डेंगू वायरस (डीईएनवी) से होता है। संक्रमित मच्छरों के काटने से इंसानों में फैलता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनाइजेशन (डब्ल्यूएचओ) के मुताबिक, डेंगू दुनिया भर में उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय जलवायु वाले क्षेत्रों में फैलता है, ज्यादातर शहरी और कस्बाई इलाकों में इसके मच्छर पनपते हैं। डेंगू की रोकथाम और कंट्रोल वेक्टर कंट्रोल पर निर्भर करता है। डेंगू का कोई खास इलाज नहीं है; हालांकि, जल्दी पता चलने और सही मेडिकल केयर मिलने से मृत्यु दर पर लगाम लगाई जा सकती है।

--आईएएनएस

केआर/