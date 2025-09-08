स्वास्थ्य

बांग्लादेश: डेंगू से तीन और लोगों की मौत, मरने वालों की संख्या बढ़कर 135 हुई

Sep 08, 2025, 03:56 AM

ढाका, 7 सितंबर (आईएएनएस)। बांग्लादेश में डेंगू का प्रकोप बढ़ रहा है। रविवार सुबह तक पिछले 24 घंटों में डेंगू के कारण तीन और लोगों की मौत हो गई, जिससे बांग्लादेश में 2025 तक मच्छर जनित इस बीमारी से मरने वालों की संख्या बढ़कर 135 हो गई।

यूनाइटेड न्यूज ऑफ बांग्लादेश की रिपोर्ट में बताया गया कि स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय (डीजीएचएस) के अनुसार, हाल ही में ढाका साउथ सिटी कॉरपोरेशन (डीएससीसी), चटगांव डिवीजन (नगर निगम क्षेत्रों के बाहर) और मयमनसिंह डिवीजन में मौतें हुई हैं।

इस अवधि के दौरान वायरल बुखार के 580 नए रोगियों को अस्पतालों में भर्ती कराया गया, जिससे 2025 में कुल मामलों की संख्या बढ़कर 34,411 हो गई।

डीजीएचएस के आंकड़ों के अनुसार, बारिशाल डिवीजन (सीसी से बाहर) में 128, चटगांव डिवीजन (सीसी से बाहर) में 94, ढाका नॉर्थ सिटी कॉर्पोरेशन में 85, ढाका डिवीजन (सीसी से बाहर) में 85, ढाका साउथ सिटी कॉर्पोरेशन में 80, राजशाही (सीसी से बाहर) में 55, खुलना डिवीजन (सीसी से बाहर) में 32, मयमनसिंह (सीसी से बाहर) में 17, रंगपुर डिवीजन में तीन और सिलहट डिवीजन (सीसी से बाहर) में एक नए मामले सामने आए।

अभी तक बांग्लादेश के अस्पतालों में 1571 लोगों का इलाज चल रहा है। 2024 में बांग्लादेश में डेंगू से 575 लोगों की मौत हुई।

डीजीएचएस के आंकड़ों के अनुसार, उसी वर्ष बांग्लादेश में डेंगू के कुल 101,214 मामले सामने आए और 100,040 लोग ठीक हुए।

बांग्लादेश स्थित दैनिक समाचार पत्र न्यू एज की रिपोर्ट के अनुसार, डीजीएचएस के अनुसार, अगस्त महीने में डेंगू से 39 लोगों की मौत हो गई और 10,496 नए मामले सामने आए। जुलाई में बांग्लादेश में डेंगू से 41 मौतें हुईं, जबकि कुल मरीजों की संख्या 10,684 रही।

डेंगू एक वायरल संक्रमण है जो मच्छरों से इंसानों में फैलता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, यह समशीतोष्ण जलवायु की तुलना में उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय जलवायु में ज्‍यादा आम है।

--आईएएनएस

एएसएच/डीकेपी

