बांग्लादेश: डेंगू से पांच और मौत, 2025 में अब तक मरने वालों की संख्या 230

ढाका, 12 अक्टूबर (आईएएनएस)। बांग्लादेश में पिछले 24 घंटों में डेंगू के कारण पांच और लोगों की मौत हो गई है, जिससे 2025 में मच्छर जनित बीमारी से मरने वालों की कुल संख्या बढ़कर 230 हो गई है। मीडिया ने रविवार को अधिकारियों के हवाले से यह जानकारी दी।

यूनाइटेड न्यूज ऑफ बांग्लादेश की रिपोर्ट के अनुसार, इसी अवधि के दौरान, वायरल बुखार से पीड़ित 953 लोगों को बांग्लादेश के विभिन्न अस्पतालों में भर्ती कराया गया, जिससे इस वर्ष कुल मामलों की संख्या बढ़कर 54,559 हो गई है। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय (डीजीएचएस) के अनुसार, ढाका दक्षिण नगर निगम (डीएससीसी) में दो और ढाका उत्तर नगर निगम (डीएनसीसी), बारिशाल और राजशाही डिवीजन (नगर निगमों के बाहर) में एक-एक मौत दर्ज की गई।

वर्तमान में, ढाका में 889 मरीजों का इलाज चल रहा है, जबकि देश भर के विभिन्न अस्पतालों में 2,546 मरीजों का इलाज चल रहा है।

रिपोर्ट के अनुसार, कुल मरीजों में 61.1 प्रतिशत पुरुष और 38.9 प्रतिशत महिलाएं थीं। मरने वालों में 53.5 प्रतिशत पुरुष और 46.5 प्रतिशत महिलाएं थीं।

2024 में डेंगू के कारण 575 लोगों की मौत हो गई थी। डीजीएचएस के अनुसार, उसी अवधि के दौरान बांग्लादेश में डेंगू के 1,01,214 मामले सामने आए और 1,00,040 लोग ठीक हुए।

9 अक्टूबर को, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय (डीजीएचएस) के महानिदेशक अबू जाफर ने बताया कि 2025 में डेंगू के मामलों की संख्या पिछले साल की तुलना में ज्यादा होगी, हालांकि मृत्यु दर कम होगी।

यूनाइटेड न्यूज ऑफ बांग्लादेश की रिपोर्ट के अनुसार, स्वास्थ्य मंत्रालय में 'टाइफाइड टीकाकरण अभियान-2025' पर आयोजित एक प्रेस वार्ता में जाफर ने कहा कि "इस साल डेंगू संक्रमण की संख्या पिछले साल की तुलना में ज्यादा है, लेकिन संक्रमण के अनुपात में मृत्यु दर कम है।"

उन्होंने डेंगू की रोकथाम के लिए मच्छरों के प्रजनन और उनके लार्वा को नष्ट करने को महत्वपूर्ण बताया।

उन्होंने कहा, "लोगों को मच्छरदानी का इस्तेमाल करना चाहिए और सुरक्षात्मक उपाय करने चाहिए। ये ज्यादातर व्यक्तिगत जिम्मेदारियां हैं। अगर हम इनकी उपेक्षा करते हैं, तो डेंगू का उन्मूलन बहुत मुश्किल होगा।"

उन्होंने कहा, "हमारे आंकड़े बताते हैं कि अस्पतालों में डेंगू से होने वाली 50 प्रतिशत से ज्यादा मौतें भर्ती होने के पहले ही दिन हो रही हैं। इससे पता चलता है कि मरीज भी देखभाल की तलाश में हैं। हम अस्पतालों में उचित प्रबंधन सुनिश्चित करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं।"

अबू जाफर ने शीघ्र निदान को महत्वपूर्ण मानते हुए कहा कि अगर शुरुआती चरण में ही डेंगू का पता चल जाए, तो उचित चिकित्सा देखभाल से घर पर ही इसका इलाज किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि जागरूकता की कमी, लापरवाही और चिकित्सा देखभाल में देरी डेंगू से होने वाली मौतों की बढ़ती दर का मुख्य कारण हैं।

डेंगू एक वायरल संक्रमण है जो डेंगू वायरस (डीईएनवी) के कारण होता है, जो संक्रमित मच्छरों के काटने से मनुष्यों में फैलता है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के अनुसार, डेंगू दुनिया भर में उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय जलवायु वाले शहरों में तेजी से फैलता है।

डेंगू की रोकथाम और नियंत्रण वेक्टर नियंत्रण पर निर्भर करता है। डेंगू का कोई विशिष्ट उपचार नहीं है, हालांकि, शीघ्र पहचान और उचित देखभाल तक पहुंच गंभीर डेंगू से होने वाली मृत्यु दर को कम करती है।

