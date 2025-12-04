बांग्लादेश: डेंगू से पांच और लोगों की मौत, 2025 में मृतकों की संख्या 390 के पार

ढाका, 3 दिसंबर (आईएएनएस)। बांग्लादेश में डेंगू का प्रकोप कम होने का नाम नहीं ले रहा है। पिछले 24 घंटे में डेंगू के कारण पांच और लोगों की मौत हो गई, जिससे 2025 में देश में मच्छर जनित बीमारी से मरने वालों की संख्या बढ़कर 391 हो गई। स्थानीय मीडिया ने यह जानकारी दी।

स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय (डीजीएचएस) के अनुसार ढाका उत्तर नगर निगम (डीएनसीसी), ढाका दक्षिण नगर निगम (डीएससीसी), और मयमनसिंह संभाग में ये मौतें हुई हैं। यूनाइटेड न्यूज ऑफ बांग्लादेश (यूएनबी) की रिपोर्ट के अनुसार, इसी अवधि के दौरान वायरल बुखार के कारण 490 और लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिससे 2025 में डेंगू के पुष्ट मामलों की संख्या बढ़कर 96,067 हो गई।

एक रिपोर्ट के अनुसार 2024 में डेंगू के कारण कुल 575 लोगों की जान गई, जबकि 2023 में डेंगू के कारण 1,705 लोगों की मौत हुई।

On 6 नवंबर, बांग्लादेश के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने एडीज मच्छर के संक्रमण में वृद्धि और उसके बाद देश भर में डेंगू बुखार के रोगियों की संख्या में वृद्धि के बीच एक एडवाइजरी जारी की थी।

अपनी एडवाइजरी में मंत्रालय ने कहा कि बुखार शुरू होने पर लोगों को तुरंत चिकित्सा सहायता लेनी चाहिए, जिसमें किसी योग्य चिकित्सक की सलाह के अनुसार निकटतम स्वास्थ्य सेवा केंद्र में डेंगू का पता लगाने के लिए जांच भी शामिल है। यूएनबी की रिपोर्ट के अनुसार मंत्रालय ने कहा कि शीघ्र पहचान और त्वरित उपचार से गंभीर जटिलताओं से बचने में मदद मिल सकती है।

मंत्रालय ने घरों, निर्माण स्थलों, स्कूलों और अन्य प्रतिष्ठानों से परिसरों और उनके आसपास जमा पानी को हटाने और साफ करने का आग्रह किया है। साथ ही, एडीज मच्छर के दिन में काटने की आदत के कारण, लोगों से दिन या रात में सोते समय मच्छरदानी का उपयोग करने का आग्रह किया है।

इसमें कहा गया है कि व्यक्ति को तुरंत डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए और किसी भी लक्षण को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, भले ही डेंगू बुखार के लक्षण कम होने लगें। मंत्रालय की यह सलाह ऐसे समय में जारी की गई है जब बांग्लादेश में डेंगू के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, जिससे सार्वजनिक सतर्कता और निवारक कार्रवाई बढ़ाने की तत्काल आवश्यकता है।

--आईएएनएस

एमएस/डीकेपी