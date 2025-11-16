बांग्लादेश: डेंगू से पांच लोगों की मौत, मृतकों की संख्या 330 के पार

ढाका, 16 नवंबर (आईएएनएस)। बांग्लादेश में रविवार तक पिछले 24 घंटों में डेंगू से पांच लोगों की मौत हो गई। इसके साथ ही, 2025 में इस बीमारी से मरने वालों की कुल संख्या 336 हो गई है।

यूनाइटेड न्यूज ऑफ बांग्लादेश की रिपोर्ट के अनुसार, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय (डीजीएचएस) के अनुसार, इसी अवधि के दौरान 1,139 नए मरीजों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिससे 2025 में डेंगू के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 84,997 हो जाएगी।

वर्तमान में देश भर के अस्पतालों में 3,219 मरीजों का इलाज चल रहा है।

डीजीएचएस की रिपोर्ट के अनुसार, डेंगू के 62.4 प्रतिशत मरीज पुरुष थे, जबकि 37.6 प्रतिशत महिलाएं थीं। मृतकों में 52.7 प्रतिशत पुरुष और 47.3 प्रतिशत महिलाएं थीं।

बांग्लादेश में 2024 में डेंगू के कारण कुल 575 लोगों की जान जा चुकी है।

9 अक्टूबर को स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय (डीजीएचएस) के महानिदेशक अबू जाफर ने बताया कि 2025 में डेंगू के मामलों की संख्या पिछले वर्ष की तुलना में अधिक होगी। हालांकि, मृत्यु दर कम होगी।

स्वास्थ्य मंत्रालय में 'टाइफाइड टीकाकरण अभियान-2025' पर आयोजित एक प्रेस वार्ता में बोलते हुए, अबू जाफर ने कहा, "इस वर्ष, डेंगू संक्रमण की संख्या पिछले वर्ष की तुलना में अधिक है, लेकिन संक्रमण के अनुपात में मृत्यु दर कम है।"

उन्होंने डेंगू की रोकथाम के लिए मच्छरों के प्रजनन और लार्वा के विनाश को महत्वपूर्ण बताया।

उन्होंने कहा, "हमारे आंकड़े बताते हैं कि अस्पतालों में डेंगू से होने वाली 50 प्रतिशत से ज्यादा मौतें भर्ती होने के पहले ही दिन हो रही हैं। इससे पता चलता है कि मरीज भी देखभाल की तलाश में हैं। हम अस्पतालों में उचित प्रबंधन सुनिश्चित करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं।"

उन्होंने कहा कि जागरूकता की कमी, लापरवाही और चिकित्सा देखभाल में देरी, डेंगू से होने वाली मौतों की बढ़ती दर के मुख्य कारण हैं।

