बांग्लादेश: डेंगू से एक और व्यक्ति की मौत, मृतकों की संख्या 245 हुई

ढाका, 19 अक्टूबर (आईएएनएस)। बांग्लादेश में रविवार सुबह तक 24 घंटों में डेंगू के कारण एक व्यक्ति की मौत हो गई। इसका साथ ही इस बीमारी से 2025 में मरने वालों की कुल बढ़कर 245 हो गई। स्थानीय मीडिया ने रविवार को यह जानकारी दी।

स्वास्थ्य महानिदेशालय (डीजीएचएस) के अनुसार, बरीशाल मंडल से एक मौत की खबर आई है। इस दौरान, वायरल बुखार से पीड़ित 950 और लोग अस्पताल में भर्ती हुए, जिससे 2025 में कुल मामलों की संख्या 59,849 हो गई।

फिलहाल, 977 मरीज ढाका में इलाज करा रहे हैं। वहीं, पूरे बांग्लादेश के विभिन्न अस्पतालों में 2,793 मरीज भर्ती हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, नए संक्रमितों में 61.3 प्रतिशत पुरुष और 38.7 प्रतिशत महिलाएं हैं।

2024 में डेंगू से कुल 575 लोगों की मौत हुई थी। डीजीएचएस ने बताया कि उसी अवधि में 101,214 मामले दर्ज हुए और 100,040 मरीज ठीक हो चुके थे।

इससे पहले, 9 अक्टूबर को स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय (डीजीएचएस) के महानिदेशक अबू जाफर ने कहा कि 2025 में डेंगू के मामलों की संख्या पिछले साल की तुलना में ज्यादा होगी। हालांकि, मृत्यु दर कम होगी।

स्वास्थ्य मंत्रालय में 'टाइफाइड टीकाकरण अभियान-2025' पर आयोजित एक प्रेस वार्ता में अबू जाफर ने कहा कि इस साल, डेंगू संक्रमण की संख्या पिछले साल की तुलना में ज़्यादा है, लेकिन संक्रमण के अनुपात में मृत्यु दर कम है।

उन्होंने डेंगू की रोकथाम के लिए मच्छरों के प्रजनन और उनके लार्वा के विनाश को महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि लोगों को मच्छरदानी का उपयोग करना चाहिए और सुरक्षात्मक उपाय करने चाहिए। ये ज्यादातर व्यक्तिगत जिम्मेदारियां हैं। अगर हम इनकी उपेक्षा करेंगे, तो डेंगू का उन्मूलन बहुत मुश्किल होगा।

उन्होंने आगे कहा, "हमारे आंकड़े बताते हैं कि अस्पतालों में डेंगू से होने वाली 50 प्रतिशत से ज़्यादा मौतें भर्ती होने के पहले ही दिन हो रही हैं। इससे पता चलता है कि मरीज भी देखभाल की तलाश में हैं। हम अस्पतालों में उचित प्रबंधन सुनिश्चित करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं।"

--आईएएनएस

पीएसके