बांग्लादेश: डेंगू से 8 मौत, मृतकों की संख्या पहुंची 360 के पार

ढाका, 23 नवंबर (आईएएनएस)। बांग्लादेश में डेंगू से होने वाली मौत के सिलसिले पर ब्रेक नहीं लग रहा है। शनिवार से रविवार के बीच महज 24 घंटों में आठ लोगों ने दम तोड़ दिया।

यूनाइटेड न्यूज ऑफ बांग्लादेश ने डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज (डीजीएचएस) के हवाले से बताया कि शनिवार से रविवार सुबह के बीच ही 778 नए मरीज अस्पताल में भर्ती हुए। इसके साथ ही 2025 में डेंगू के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 90 हजार 264 हो गई, वहीं इस बीमारी से मरने वालों की संख्या बढ़कर 364 हो गई है।

मायमनसिंह डिवीजन में तीन, ढाका साउथ सिटी कॉर्पोरेशन (डीएससीसी) में दो और बरिशाल, ढाका और चटगांव डिवीजन में एक-एक मरीज की मौत हुई।

डीजीएचएस रिपोर्ट के मुताबिक, इस साल डेंगू मरीजों में 62.3 प्रतिशत पुरुष और 37.7 प्रतिशत महिलाएं शामिल हैं। मरने वालों में 51.9 प्रतिशत पुरुष थे, जबकि 48.1 प्रतिशत महिलाएं थीं।

2024 में डेंगू से 575 लोगों की जान गई, जबकि 2023 में डेंगू से 1,705 लोगों की मौत हुई थी।

बांग्लादेश के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने 6 नवंबर को एक एडवाइजरी जारी की, जिसमें एडीज मच्छर से होने वाले मामलों में बढ़ोतरी की बात थी।

अपनी एडवाइजरी में, मंत्रालय ने लोगों को बुखार होने पर तुरंत मेडिकल मदद लेने का निर्देश दिया था। साथ ही बीमारी का संदेह होने पर किसी योग्य डॉक्टर की सलाह के अनुसार पास के हेल्थ सर्विस सेंटर पर ब्लड टेस्ट कराने की ताकीद की थी।

यूनाइटेड न्यूज ऑफ बांग्लादेश की रिपोर्ट के अनुसार, मंत्रालय को ये लगा कि जल्दी पता चलने और तुरंत इलाज से गंभीर दिक्कतों से बचने में मदद मिल सकती है।

मंत्रालय ने घरों, बिल्डिंग साइट्स, स्कूलों और दूसरी जगहों से जमा पानी हटाने की हिदायत भी दी थी और सोते वक्त मच्छरदानी का इस्तेमाल करने को भी कहा था।

अपील की गई कि जैसे ही लगे कि बुखार आए या कुछ और दिक्कत हो तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लें। किसी भी तरह के लक्षणों को नजरअंदाज न करें।

--आईएएनएस

केआर/